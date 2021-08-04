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社會 社會焦點 保障人權

脫罩跳水庫挨批　祈錦鈅深夜到案90度鞠躬道歉：錯誤示範

記者高堂堯／南投報導

藝人祈錦鈅近日被網友踢爆，無視防疫規定前往南投霧社水庫跳水、游泳，上岸後也沒戴口罩，至少9人聚在一起飲酒歡唱，轄管水庫的台電已蒐證準備函送裁罰；祈錦鈅昨天先在社群媒體上發表親筆道歉聲明，晚間又連夜開車南下前往霧社派出所說明案情，並出面90度鞠躬道歉：「做了錯誤示範，對不起！」

▲祈錦鈅低調赴警局到案說明，並出面道歉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲祈錦鈅低調赴警局到案說明，並出面道歉。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣目前定調防疫政策為「降級不解封」，民眾外出仍須戴口罩，非必要飲食時不可脫下，泳池等無法確實佩帶口罩的場域仍暫停開放；但有網友前（2）日在Dcard發文，附上數張instagram限時動態的截圖及影片，內容顯示祈錦鈅與一名女性友人脫口罩跳入水中，上岸後至少9人聚在一起喝酒，合唱歌手陳建年成名曲《海洋》，畫面中所有人也都沒有戴口罩。

▲▼網紅祈錦鈅被網友爆料未遵守防疫規定。（圖／翻攝自instagram）

▲▼網紅祈錦鈅被網友爆料未遵守防疫規定。（圖／翻攝自instagram）

▲網紅祈錦鈅被網友爆料未遵守防疫規定。。（圖／翻攝自instagram）

PO文網友質疑：「不是說水域還不能開放，為啥網紅可以玩水？」還發現有衣服上繡有「南投林區管理處」字樣的男子也在一旁脫了口罩抽菸，「可以解釋？」事後南投林管處證實這位男子為一名李姓巡山員。

祈錦鈅（小鈅）昨回應《ETtoday星光雲》，表示當天不是出去玩，而是在工作，但也難過透露這兩天準備要上派出所說明，隨後也發表6點聲明道歉，並就1日當天所發生的事情做出說明，她表示，這次行程本是為二級警戒後的MV拍攝，想預先勘查可以使用的機器並以及了解水上、水下環境是否適合拍攝，但最終由於天候不佳，勘查期間並未執行拍攝。

祈錦鈅在昨晚9時左右，果然身穿白灰色連身帽薄外套，緊緊戴著口罩，低調現身仁愛警分局前，表示「真的非常不好意思，造成社會大眾觀感不佳，今後我會更小心。」並90度鞠躬道歉。

▲祈錦鈅低調赴警局到案說明，並出面道歉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼祈錦鈅低調赴警局到案說明，並出面道歉。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼祈錦鈅鞠躬道歉。（圖／記者高堂堯翻攝）

祈錦鈅解釋，因為事發地點是在仁愛分局轄區，依警方要求到案做紀錄，並交由衛生主管單位來做裁罰；她說昨天大概從早上8點到下午6點、一整天都在接記者的電話，也在網路上寫了很多字的道歉信，才這麼晚到案，「希望大家可以感受到我的誠意。」

祈錦鈅表示，很真誠地為自己的行為道歉，也願意承擔後續責任，「沒有想過要逃避，也不覺得委屈」，她也再度強調當天是去工作，也很擔心害到那位路過的熱心原住民（南投林管處巡山員），他還勸我「很冷，趕快上岸」已親自跟他道歉。

祈錦鈅說到最後一度哽咽，呼籲有心人士對本案不要斷章取義來做攻擊，「攻擊是一時，傷害是一世。」

仁愛分局則表示，因接獲有網紅在霧社水庫拍攝MV勘景時未戴口罩的違規案件，經聯絡當事人到派出所說明，後續將會函送南投縣衛生局裁處。

►涼爽舒適　一夜好眠

►一芳董娘涵碧樓泳池脫口罩拍網美照　南投衛生局：違法就開罰

►佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

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