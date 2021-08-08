驚悚走山畫面曝！巨響嚇醒夢中居民　天亮一看嚇壞：門前成斷崖

記者高堂堯／南投報導

原盧碧掃過台灣帶來驚人雨量後揚長而去，中南部山區飽受催殘：南投國姓鄉內昨（7）日最高雨量累計超過300毫米，造成大石村昌榮巷走山，附近居民在睡夢中被轟然巨響驚醒，天亮出外查看赫然發現「路不見了」，鄉公所現已向中央水保局通報災情，研議相關措施防止災害擴大並加以整治。

▲國姓鄉大石村昌榮巷因大雨發生走山，景象駭人。（圖／民眾提供）

據中央氣象局雨量監測資料顯示，國姓鄉內9個測站昨天的累計雨量幾乎都在200毫米以上，其中樟湖測站更飆到343毫米，是信義鄉和仁愛鄉2高山原鄉以外雨量最多的區域，超大雨勢也釀成了災情。

大石村昌榮巷當地居民表示，事發約在昨天凌晨4時左右，突然一陣轟然巨響，天亮後發現不但停電，20多戶人家平時對外通行的道路也已經憑空消失，徒留巨大崩塌地；從空拍畫面可清楚看見，大片裸露塌陷的邊坡有如被湯匙挖走一大塊的布丁，景象駭人。

國姓鄉公所指出，山區連日大雨加上近日地震不斷，有可能導致土石鬆動而大面積塌陷，除已聯絡台電派員到現場緊急施工恢復電力，也向水保局通報走山災情，研議如何讓崩塌陷落處面積不再繼續擴大，以及未來的整治措施，另外將為村民搶通聯外便道、尋找適合的替代道路路線，同時報請中央政府納入災害復建工程。



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