來試手氣！超商開賣「平安隨取卡」最高可刮中1萬　還能代客普渡

▲7-11最新「平安隨取卡福袋」，花500元有機會刮中10000元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

本週將迎來中元節，就有超商攜手北港朝天宮、烘爐地南山福德宮獨家推出「平安隨取卡福袋」，單張售價500元，有機會可以瓜中10000元面額，且每張卡皆有過爐加持，就是要讓民眾保平安，另外，超商還有「代辦贊普服務」，民眾不用出遠門即可輕鬆代拜，在家就能全部搞定。

7-11明（18）日起開賣「平安隨取卡福袋」，單張售價500元，有買就有機會刮中520元、600元或最高10000元面額商品卡，全台限量12.4萬張；隨取卡福袋以傳統平安符為設計發想，並以紅、黃色為主色系，每張卡皆有過爐祈福儀式加持，隨身攜帶能趨吉避凶保平安。

7-11即日起也與北港朝天宮合作，針對居家普渡需求設計獨家限量的「中元平安拜拜箱」，採北港朝天宮神衣設計外箱，獨具特色更有祈福含意，箱內配置OATLY咖啡師燕麥奶、統一麥香奶茶、統一麵肉燥風味等共9項人氣商品，另還推出全通路獨家「鎮瀾宮糕餅舖拜拜包」，開袋即贈限量平安元寶，不僅保平安更具收藏價值。

▲7-11攜手北港朝天宮推出「代客普渡」服務。



至於「代辦贊普服務」，現在只要透過i預購下訂「北港媽祖慈悲普度箱」或是到門市預購「鎮瀾宮買足-慶贊中元澎派組」，普渡品將各別送至北港朝天宮、大甲鎮瀾宮一起進行普渡，法會結束後，可選擇宅配到府或是統一捐贈給弱勢單位。

全聯線上線下同步開跑中元節檔期，即日起至8/26「PXGo!全聯線上購」全站PX Pay支付單筆消費滿600元，即可享有3%福利點回饋；而在指定日期（8/7-8/8、8/14-8/15、8/18-8/21）於門市或線上購，使用PX Pay儲值金支付，單日單卡消費滿1000元，就贈送800福利點，2項活動合併計算，最高可享有11%高額福利點回饋。

▲全聯小時達限時開設「中元明星商品專區」，消費滿599元加贈「請支援收銀購物袋」。（圖／全聯提供）

而「小時達」即日起更設置「中元明星商品專區」，精選熱銷50樣商品特價，單筆消費滿599元，就贈送限量1萬組的「請支援收銀購物袋」，消費滿888元再送888福利點。另外至8/26中元節檔期期間，每個周末五、六、日3天都推出「周末殺很大」，品項從生鮮品項、食品到日常用品都有。

PXGo!也推出OFF COFFEE、阪急麵包買20送8優惠，讓婆媽們透過APP一次買，分批到店取貨。此外還有箱購服務，購買罐頭、泡麵、油、飲料等中元祭拜必備品項，整箱買而且不用出門搬重物，直接送到家。