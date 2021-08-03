佛心企業3千萬紓困金今發放　申請邊緣戶落淚：感動！感謝！

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情警戒衝擊各行各業，許多邊緣戶無法獲得政府紓困金，全球知名橡膠輸送帶大廠「鑫永銓」公司特針對南投市等3鄉鎮市民眾提撥3000萬元善款，以解燃眉之急，3000申請人次日前全數額滿，今天開始發放紓困金給第一批審核通過的申請人；不少到場領取善款的民眾都紅了眼眶，也有人直呼：「太感動！太感謝了！」

▲南投善心企業鑫永銓提撥3000萬元疫情紓困金，今天開始發放。（圖／南投縣政府提供）

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由於鑫永銓公司董事長林季進是南投市漳和里民，發放活動第一站今天上午在南投市漳和里活動中心起跑，業者以電話通知民眾分時段分流到場，會場等候座位間格1.5公尺社交距離，進場者須戴口罩、量體溫，還比照「宇美町式」疫苗接種的作法，由司儀唱名，林季進和南投縣長林明溱親自出席、輪流逐一前往申請人座位旁發放紓困金，為122位急難民眾打一劑「強心疫苗」。

▲▼南投善心企業鑫永銓提撥3000萬元疫情紓困金，今天開始發放。（圖／南投縣政府提供、記者高堂堯攝）

林季進指出，太多經濟弱勢者受疫情影響生計，卻因無勞保、未加入工會等無緣獲政府社福網絡照顧、只能在社會邊緣角落苦撐，因此希望給予最需要的民眾，每人1萬、每戶最多6萬元的急難救助金，藉此得到喘息、繼續撐下去；但申請民眾非常多，所幸有縣府社會及勞動處資源協助審核申請者資格，才能在今天開始發放，也有信心能在3個星期內全部完成。

▲南投善心企業鑫永銓提撥3000萬元疫情紓困金，縣長林明溱親自為民眾發放。（圖／南投縣政府提供）

單親媽媽張小姐表示，自己有3個孩子，卻因疫情停課、原工作處又不准帶孩子上班，而失業在家照顧孩子；從事居家清潔業的朱姓婦人說，疫情爆發後沒人敢請人打掃，也失去收入；無業的陳老先生說，3個孩子平時都打零工維生，疫情期間幾乎沒有頭路，每個人都非常感謝鑫永銓提供紓困金。

▲南投縣長林明溱（右）高度肯定鑫永銓董事長林季進（中）的善舉。（圖／南投縣政府提供）

漳和里長張幸生指出，林季進讓120多位遭逢急難的鄰居獲得及時雨，實在「足感心」，也期待受助者能堅強努力；林明溱也肯定鑫永銓公司扎根南投40多年，不僅公司本業產品技術名揚國際，更長期投入社會公益，光林季進認養助學的弱勢孩子就多達上百人，是企業賺錢後回饋社會的真正典範。



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