周玉蔻爆柯文哲選高雄市長「玩真的！」　陳其邁冷回3個字

▲周玉蔻爆料，柯文哲卸任後將去選高雄市長。（合併圖／台北市政府、高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

資深媒體人周玉蔻今（17）日在廣播節目中爆料，有人告訴她，台北市長柯文哲私下透露，卸任之後要去選高雄市長，而且是玩真的。對此，高雄市長陳其邁上午在高雄市議會受訪時被問及此事，僅冷回3個字「不評論」。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

周玉蔻表示，資深媒體人陳敏鳳告訴她，有人私下跟柯文哲聊天時提到，說他（柯）選不上總統，去選桃園市長，但柯文哲說，「不要，要選高雄，而且是玩真的。」

▲周玉蔻、柯文哲。（合併圖／記者屠惠剛攝、記者李毓康攝）

周玉蔻激動的說，「各位高雄人恭喜你們，你們人生終於出現周處除三害的任務」，還跟柯文哲喊話，「如果你不去選，就是小狗」，她還告訴高雄市民，「2022快到了，你們除害的正義可以爆發了。」

不過，陳其邁今被問及此事，僅冷回「不評論」。

台灣基進中央黨部新聞部副主任陳子瑜則說，最近傳出柯文哲2022選高雄市長的訊息，按照高雄人的個性，就是一句話：「好膽就來。」他稱，如果柯文哲真的要來選2022高雄市長，高雄人一定會用比招待韓國瑜更大的「熱情」，「好好迎接」柯文哲跟民眾黨。