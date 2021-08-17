陳其邁預告1000元高雄券「會有小面額」　主要針對這類攤商

▲中央拍板定調五倍券免再由全民出千元兌換。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／高雄報導

中央拍板定調五倍券免再由全民出千元兌換，不過，不少立委、議員都呼籲應該要縮小面額，這樣才能方便國人在小攤商消費。高雄市長陳其邁今（17）日則預告，針對高雄券部分，會朝向小面額方式規劃，希望能針對小攤商，尤其是受到衝擊最嚴重的餐飲業。

高雄市議員陳致中昨指出，五千振興券免付一千是好事，但建議政院縮小面額方便國人在小攤商消費，以及思考有何具體對策照顧小型自營業者，比如找零不便、無力兑換、未商業登記請無款等問題，避免他們淪為振興券孤兒，看得到、吃不到，失去政府的美意。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今被問及此事表示，他的了解中央五倍券有2種發放方式，其中，數位券採電子支付方式，所以沒有面額問題；不過實體券到目前為止，不是很清楚中央規畫如何，但他認為還是以小面額對民眾比較有利。

至於高雄券的部分，陳其邁指出，希望能比較針對小攤商，尤其是受到衝擊最嚴重的餐飲業，這樣使用上比較方便，會朝向小面額方式規劃。

去年高雄券發法為，民眾需入住高雄合作旅宿一晚以上（含一晚），每房送400元高雄券，其中包含商圈券50元4張、夜市券50元4張。