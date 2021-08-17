柯文哲幫陳佩琪慶生　禮物揭曉「端出超大一顆」萬人看傻眼

▲柯文哲與陳佩琪曬出甜蜜合照，但「超大壽桃」立刻引起網友注意。（圖／翻攝自臉書／柯文哲）

記者柯沛辰／綜合報導

台北市長柯文哲16日晚間PO出照片，慶祝夫人陳佩琪生日。早前，柯文哲就在記者會上就被媒體追問，有沒有準備生日禮物？當時他回答，下班後再想，可能會買個蛋糕。如今禮物正式揭曉，變成了一束黃色玫瑰花和一個「巨大壽桃」，讓網友看完全部笑翻。

貼文中的照片可見，兩人並肩而坐，柯文哲手中捧著黃色玫瑰，陳佩琪則拿著一顆超大壽桃，內容寫道「生日快樂！願妳平安幸福！」短短3小時就吸引5萬人按讚、近2000則留言，不料那顆「壽桃」實在太搶眼，讓一堆人留言都歪樓。

許多網友紛紛傻眼，「壽桃，我笑了」、「天啊送壽桃，真有你的」、「像極了愛情」、「蛋糕怎麼變壽桃了」、「壽桃好大一個」、「市長送了壽桃也太...」、「兩個給我互換喔！佩琪要拿花啊啊啊啊啊啊」、「那真的是壽桃嗎？？？（揉眼睛）」

不過，也有支持者予以肯定，「終於，阿伯有表達了」、「好大的進步」、「阿北終於進化了」、「今年表現很好，明年繼續」、「要感謝下午記者會提問的記者，不然應該壓根沒想到今天是老婆生日」。

對此，民眾黨立法院黨團副主任柯昱安也留言調侃柯文哲，「會PO文跟送花，終於進步了，求生技能+1」笑翻所有人。

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