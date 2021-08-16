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柯文哲批鄭文燦「戴罩打籃球」⋯3天後又跟進　許淑華酸：自打嘴巴！

▲▼台北市議員許淑華。（圖／許淑華辦公室提供）

▲台北市議員許淑華。（資料圖／許淑華辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

台北市副市長蔡炳坤16日宣布，台北市高中以下學校和幼兒園於9月1日採實體開學，必須全程戴口罩、中午用餐使用隔板，並於8月24日開放籃球運動。然而台北市長柯文哲日前才酸，請桃園市長鄭文燦示範戴口罩打籃球，眼看現在北市也要開放戴口罩打籃球，讓台北市議員許淑華痛批，政策自打嘴巴，北市防疫記者會淪為政治口水記者會。

蔡炳坤16日表示，北市高中、國中、國小和幼兒園於9月1日實體開學，須全程戴口罩，中午用餐時間要使用隔板，目前96％幼兒園已準備好隔板，國小約九成一、國中七成、高中五成，務必於開學前準備完畢；體育項目如籃球部分，預計8月24日開放籃球場，屆時學校也會開放相關課程。

不過，台北市體育局長李再立表示，打籃球難以保持社交距離，儘管戴口罩打球是很大的挑戰，仍要保護自己和保護別人。然而，柯文哲上週才為了桃園市要求打籃球戴口罩一事，酸說「叫鄭文燦先示範戴口罩打籃球。」

針對北市跟進打籃球戴口罩，許淑華16日晚間受訪時指出，政策最好一視同仁，各縣市不要互相口水，現在北市政策自打臉、陷入自亂陣腳窘境，網路風向講什麼就如何處理，每次下午的防疫記者會淪為政治口水記者會，攻擊可能是2024總統人選的鄭文燦、高雄市長陳其邁，上面高層玩政治手段，下面公務員疲於奔命，市府團隊精神整合度不足，才會發生「打臉」情形。

許淑華舉例，蔡炳坤上午稱，九成一國小已有準備好隔板，但光是信義區9所國小中，就有5所學校還沒有隔板，連一半都達不到；此外開放讓學生請防疫假的規劃不足，教育局目前都還沒有完整配套，各所學校裁量權不同，恐導致有些學校學生很好請，但其他學校學生不好請假，造成很大問題，更關係到家長上班時間。

關於柯文哲曾批打籃球戴口罩，事後又決定跟進，台北市政府發言人陳智菡回應，可以想像戴口罩打籃球的辛苦，北市也希望民眾運動時能有更多空間，但按照指揮中心指引，不開放近距離運動、活動可脫口罩，加上聽見籃球愛好者心聲，願意為喜愛運動做適度犧牲，因此依照防疫規範來做處理。

至於開學請假配套不足部分，陳智菡表示，教育局已經在演練，並沒有配套不足的問題，但仍要視疫情狀況做調整，或許部分學校沒得到百分之百的資訊，是因為配套措施仍在研擬當中，而隔板部分則一定會在開學前準備完畢。 

▼台北市政府發言人陳智菡。（資料圖／記者李毓康攝）

▲▼台北市長柯文哲前往濱江市場視察傳統市場人流管制情形,抵達時不願受訪,由市府發言人陳智菡代為受訪。（圖／記者李毓康攝）

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