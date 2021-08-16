家長小孩開心了！高雄育兒資源中心8／17開放　全面採電話預約

▲高雄市育兒資源中心17日起有條件恢復服務。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市社會局16日宣布，育兒資源中心自17日起有條件開放入館恢復服務，為讓親子能夠在維持安全社交距離下，安心使用遊戲空間，20間中心依防疫指引完成防疫措施及環境整備，為落實人流管控，將全面採電話事先預約。

社會局表示，育兒資源中心工作人員百分百配合快篩，且有85%完成疫苗接種在2週以上，以健康的狀態迎接親子們的到來。

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▲高雄市育兒資源中心工作人員百分百配合快篩。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局指出，依防疫指引，育兒資源中心入館人數依每人使用面積2.25平方公尺計算，並依各場館規模限制容留人數，且單場次館內總人數含工作人員上限為50人，一律採電話預約，上下午各1場次，開放入館時間為9:30-11:30、14:30-16:30，且考量群聚風險，不開放現場排隊候補。所有進出人員，須戴醫療口罩、量測體溫、實聯制、填寫入館紀錄單及配合相關防疫規定，以落實防疫管理。

▲高雄市20間育兒資源中心17日起開放，全面採電話事先預約。（圖／記者許宥孺翻攝）

社會局局長謝琍琍表示，除了三民兒福育兒資源中心進行耐震補強工程，仍維持休館之外，其他20間育兒資源中心，配合警戒降級有條件開放；目前僅開放親子入館，暫停辦理外展服務、親子活動及課程，以預約制降載服務，請親子們使用育兒資源中心服務前，記得先來電預約。

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