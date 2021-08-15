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基隆飲料店老闆嗆爆！有負評就扣薪水…群組罵員工：休假不准趴趴走

▲▼飲料示意圖2 （圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲這間飲料店的老闆相當誇張，一言不合就飆罵員工、扣薪水。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

到飲料店應徵，沒想到老闆一言不合就扣薪！一名網友爆料，基隆某間飲料店雖然口味不錯，且製作過程衛生，但後場的調製環境堪憂，老闆也不願請人來消毒，還時常訂出奇怪的規則，扣除員工的薪水，離譜的狀況讓網友感到憤怒。

一名網友在「爆料公社」分享，有朋友近期從該間飲料店離職，勸告想去該店工作的人「務必三思」，雖然產品沒有不好喝，製作過程看起來也完整、衛生，但後場環境（煮茶、備料環境）堪憂，四處可見大蟑螂。

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儘管老闆知道狀況，也不願請消毒公司來，放任蟑螂四處侵襲，寧可花錢展店，也不願意處理問題。此外，該店老闆還相當在意Google評價，只要有一星負評，就會扣除店長的薪資，還會在群組裡面發飆。

▼老闆看見負評，就扣店長薪水。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼基隆飲料店老闆超嗆。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

依據群組對話內容，老闆還要求員工利用非上班時間「深耕」，與在地店家打好關係，只要訂的飲料杯數達到要求，就會發獎金，但若沒有達標，還要倒扣1,000元薪資。

此外，老闆還要求，只要員工休假，就一定要私訊曾經去過哪裡，還規定不准四處走，若沒主動回報，就要重罰2,000元，還要「記缺失」，直接要求休假14天，甚至還放話「這個時機點，我看你去哪裡找工作」。

▼基隆飲料店老闆要求員工利用休假時間去深耕，開拓在地客源，若沒達標要扣薪。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼基隆飲料店老闆超嗆。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

若有員工離職，老闆也會在群組痛斥「人品格局太低」，還要大家不必跟風，甚至將前員工比喻成「蟑螂」，態度相當惡劣。

網友們看完離奇的對話，在下方留言斥責，「昨天在基隆人社團已經傳開了！據說老闆把表面環境塑造的很好，後台其實一堆大強」、「是把員工當奴隸嗎？發薪水不代表你可以把員工不當人看，人權呢？賴的對話真的很囂張」、「老闆是一個月給30萬工資？看到這些訊息，員工沒灌他幾拳脾氣真好！」

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▼老闆還要求員工主動回報足跡、不准趴趴走，若不回報足跡，就會扣錢、強制休假。點圖可放大。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲▼基隆飲料店老闆超嗆。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

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