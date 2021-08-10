快訊／5倍變6倍！陳其邁：加碼「1000元高雄券」搶百億商機

▲行政院將發行五倍券。（圖／記者周宸亘攝）

記者許宥孺／高雄報導

隨著疫情趨緩，國內開始討論疫情後經濟的振興與復甦，行政院定調將發行五倍券。高雄市長陳其邁曾透露「拭目以待」，10日即宣布將加碼1000元高雄券，讓五倍變六倍。

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▲陳其邁宣布加碼「高雄券」，把五倍變六倍，希望透過國慶煙火搶100億商機。（圖／高雄市政府）

疫情重創國內經濟，高雄市長陳其邁早在三級警戒期間，成立工作小組，以在疫情趨緩後及早因應疫後振興。陳其邁10宣布，將加碼1000元高雄券，讓五倍券加上高雄券後，「五倍變六倍」，以積極迎戰這場振興之戰。

高市府指出，去年曾推出每小時抽出一支iPhone的「時時抽」，再配合跨百光年系列活動，積極搶攻三倍券，為參與活動在12月單月登錄的發票金額高達23億，其中夜市、商圈業績更成長30%，旅宿業在跨年時的住宿率亦高達80%以上。

▲高市府去年舉辦時時抽活動，搶攻三倍券商機。（圖／高雄市政府）

高市府表示，陳其邁盼複製去年成功經驗，由振興因應小組研擬方案，將再針對五倍券加碼1000元的「高雄券」，並結合將在高雄舉辦的國慶煙火、台灣燈會以及跨年晚會等大型活動，目指總值1000億的五倍券，盼搶下其中10%，為高雄創造100億商機。

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