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社會 社會焦點 保障人權

災難片《天坑》選在這縣市首映　網一面倒酸曝：到處免錢有得看

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲臉書社團《Ｗetalk高雄》在臉書貼出電影宣傳照，讓網友一面倒討論 。（圖／翻攝臉書社團）

記者吳奕靖／高雄報導

這場首映會，因為連日的大雨結果未演先備受討論，就是韓國電影《天坑》即將在9月份上映，而首映會選在8月底高雄首映，結果宣傳照片太過逼真，讓臉書社團《Ｗetalk高雄》po在粉專討論，結果遭到網友酸爆表示「高雄到處都是天坑可以看免錢的，幹嘛花錢看」？

臉書社團《Ｗetalk高雄》在粉專發布貼文，先是有一張電影《天坑》的首映會海報表示「真的有這部，而且安排在高雄首映」，這是韓國最新災難大片，是由「Running Man」李光洙與車勝元主演，製作團隊主打最強災難動作喜劇，入選2021盧卡諾影展，還是韓國票房冠軍。

▲高雄一心路出現天坑 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄一心路出現天坑 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市凱旋夜市前道路坍塌成天坑 。（圖／記者民眾提供）

▲高雄市凱旋夜市前道路坍塌成天坑 。（圖／記者民眾提供）

結果《天坑》選在高雄首映，讓近期高雄市因為連日大雨造成淹水、路面崩塌等新聞又再一次被提醒，讓臉書網友一面倒的表示「因為高雄是天坑之城，在高雄首映剛剛好」、「看完電影後字幕還會打出「各位觀眾看完電影後，行車走路請小心道路上的天坑，如有不幸摔落者，本戲院概不負責」、「高雄到處都是天坑可以看免錢的，幹嘛花錢看」？甚至還有網友覺得「我還以為這真的是高雄的圖耶」，還有網友詢問「有沒有要邀請市長參加」。

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