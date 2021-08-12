夫妻賞景被車撞落海畫面曝　他買完海產倒車瞬間釀1傷1命危

記者許宥孺／高雄報導

高雄市蚵仔寮漁港11日發生一起落海意外！一名張姓男子倒車時，沒有注意車後狀況，撞上坐在碼頭緣石的老夫妻，兩人雙雙墜海，經搶救上岸後，許姓女子已出院，但何姓男子生命跡象一度垂危，目前意識昏迷，仍在加護病房搏命。

▲高雄衰夫妻被車撞進大海，男子命危。（圖／記者許宥孺翻攝）

【相關新聞】坐港邊賞景「被車撞落海」！衰男失去呼吸心跳 搶救進ICU搏命

▲監視器畫面可見夫妻落水畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起意外就發生在11日下午5點，警方表示，肇事的張姓男子當時開車到魚市場購物，回程倒車時，沒有注意到車後狀況，不慎擦撞到坐在海邊賞景的64歲何姓男子、61歲許姓女子，夫妻倆雙雙墜海。

海巡署接獲通報後，派遣1艇1車7人前往救援，安檢所人員抵達現場，發現落水的民眾，立即跳水搶救，而肇事的張姓男子也隨後跳水救援，並與熱心漁民協力救援到漁船甲板上。

▲海巡署安檢所人員跳水搶救夫妻，但何姓男子生命跡象一度不穩，太太在旁陪伴。（圖／記者許宥孺翻攝）

海巡署表示，初步檢視，落水的何姓男子生命跡象微弱，安檢所人員輪番實施CPR後，才恢復呼吸心跳，後續送醫急救。

▲高雄老夫妻帶孫子買海產，卻不幸被車撞進大海。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，何姓男子與許姓太太當天下午先到小港接孫子，回家前到漁港買海產，因覺得時間還早，便帶著孫子坐在港邊看海、釣魚，未料夫妻倆卻被車子擦撞落海。許姓女子目前已出院，但何姓男子目前意識昏迷，仍在加護病房觀察中。全案目前暫依刑法過失傷害調查中。

女孩想要的都在這

【更多新聞】

快訊／5倍變6倍！陳其邁：加碼「1000元高雄券」搶百億商機

快訊／高雄天坑再現！小貨車後輪卡坑洞 「塞好塞滿」動彈不得

存心氣壞邁邁！高雄爺奶「群聚打麻將」 屋主大方帶警搜：沒賭博

高雄游泳池開放了！每天限定2場次 禁止跨縣市民眾

李眉蓁喊話陳其邁「快拜託中央做這件事」：未來選什麼都可以