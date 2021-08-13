竹市五倍券也加碼了！抽汽車+gogoro+iphone　力拼買爆新竹

▲新竹市府研議，要對行政院提出的五倍券進行加碼，刺激消費。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

行政院為振興國內經濟，預計將推出「五倍券」，新竹市長林智堅今（13）日宣布，新竹市將配合中央政策，加碼、放大「五倍券」，預計利用竹市優勢，與各大知名百貨賣場合作，推動最超值的「系列消費活動」，還將舉辦抽獎刺激在地消費，最大獎將獲汽車一台！

林智堅表示，行政院在此時推出五倍券，預期為國內帶來「買爆」的流行，對於受疫情影響的百工百業很有幫助，竹市府也規劃串聯包括百貨、賣場、商圈、餐飲等店家，搭配五倍券的振興活動，民眾只要指定商圈或店家消費，能享超值優惠，還有就有機會抽汽車、gogoro、iphone等大獎，獎品價值逾百萬元。

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▲市府說，目前僅先討論出大方向，至於消費細節、獎項細節，都還在努力催生。

針對外縣市遊客，市府也將與在地旅宿業者合作，只要住宿就加碼贈在地消費優惠券，新竹伴手禮優惠、實體店家現金抵用，讓旅客有吃有玩，盼吸引更多外縣市民眾來訪，擴大在地經濟效益。

林智堅說，這幾年市府創造許多如市立動物園、南寮漁港、賞蟹步道等新的景點，若疫情狀況穩定，十月也預計將舉辦新竹光臨藝術節系列活動、香山濕地藝術季等活動，將與「五倍券」相關優惠連結，有助益於觀光消費，振興經濟。

據了解，目前市府僅先確認五倍券的擴大方向，至於獎項汽車的廠牌及款式、gogoro、iphone…數量等，都仍在研議中，市府說，可以確定的是會以刺激消費新竹為目標，一起創造「買爆新竹」。

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