農林漁牧人員與民眾接觸頻繁　南投縣今排220人打疫苗

▲南投縣推農會人員疫苗注射專案，保障民眾安全。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長中，有鑑於各級農會的第一線工作人員常與民眾有密切接觸，南投縣政府今日在南投醫院中興院區進行疫苗注射專案，對象為縣內各級農會的理貨、展銷、公糧收購人員，以及農林漁牧普查人員，共安排174位人員施打。

縣府農業處表示，本專案是由農委會送衛福部核定，主要對象為各級農會處理農產品及公糧收購的第一線人員；接受施打的仁愛鄉農會農事指導員何先生表示，自己負責輔導農民的蔬菜產銷工作，與農民常有頻繁接觸，施打疫苗對自己或農民都有多一層的保護。

▲南投縣推農會人員疫苗注射專案，保障民眾安全。（圖／南投縣政府提供）

南投市農會工作人員胡先生說，他的工作內容是白米加工作業，平時跟農民、客戶有密切的接觸，施打疫苗後，會覺得在工作會更加安心。

南投醫院中興院區副護理長林鳯玫表示，今天專案除了農會相關人員，加上林務局員工，共施打220位人員，在動線規劃上以儘快完成施打為目標，共安排20位醫護人員，並將施打區域分為2區，每區分配60位民眾，在出入口進行分流，讓整體運作更加順暢；為了確保民眾安全，打完疫苗，會再量一次血壓，並確認民眾是否有不舒服或過敏反應，確定沒有問題再讓民眾離開。



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