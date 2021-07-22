46天內爆41確診！「桃園特殊交友圈傳播鏈」3張圖一次看

▲桃園市衛生局長王文彥說明「特殊交友圈」群聚圖關係。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

桃園市今（22日）新增7例本土個案，其中6例與特殊交友圈有關，1例感染源待查。對此，稍早市府召開記者會，衛生局長王文彥也公布三張特殊交友圈的群聚關係圖！從圖片可見，有零星個案的小群組，也有比較大的群聚鏈。不過，綜合來看，特殊交友圈傳播鏈從6月7日至今（22日），桃園已有40名確診者，另有1名確診者設籍外縣市。

王文彥表示，今日公布的特殊交友圈群聚圖共有三張，其中紅色為特殊交友確診者，藍色則為被傳染者，像是家人、朋友以及職場同仁。第一張圖，右邊為6月底至7月初的零星個案，左邊則是2個小群，為最近這兩天發生的個案。

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▲第一張群聚關係圖。（圖／市府提供，下同）

第二張圖，王文彥指出，左邊為6月底至7月零星案例，而右邊則為兩對，目前尚未串聯起來，類似的個案「最近正在增加」。

▲第二張群聚關係圖。

第三張圖則為比較大的群聚關係圖，王文彥表示，除了圖片下方案15061、案14533之外，其餘為10天內確診數量，一共有17人染疫，一開始原本是分散的情況，但經由疫調後，便串聯起來。

▲第三張群聚關係圖。

不過，被問到圖片中為何會有陰性者，王文彥解釋，這名陰性者雖然跟4個確診者有接觸，但可能抵抗力強，就是驗不出病毒；另外，他也舉例，圖中某位確診者，在居家隔離期間，檢驗多次都驗不出，但過了2週解隔後，又因接觸另外一名確診者，再次採撿後就驗出病毒，「不可能百毒不侵」。至於整張圖內最早確診的案14533，是否能作為群聚的指標個案，王文彥說，誰是主要感染源，目前仍無法從圖表得知。

最後王文彥表示，特殊交友圈應該說是社交較活躍的人，這些人有個特性是喜歡用社交軟體尋找朋友，但朋友可能把病毒傳播鏈傳給自己、家人以及友人，因此呼籲這些人提早篩檢，若需要醫療協助、照顧，衛生局一定會樂意幫忙，另外回到公共衛生防疫方面，在此呼籲「避免過度親密社交行為」，而有些社交行為像是用藥，可能涉及違法，衛生局也將會嚴加取締。

▼桃園今日增加7例。