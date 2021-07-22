感謝鳳山大樓住戶配合清零　少年董送消毒液打臉酸民！主委超感動

▲兩名少年董仔捐給鳳山曾傳出5名確診者的大樓消毒液 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市日前因為鳳山某大樓裡有5名確診者，結果裡面的住戶全部被清零，當時市長陳其邁還被質疑「鴨霸」，不過後來證實他的做法明確，有效阻斷傳播鏈。高雄市兩名白手起家的少年董仔張家維以及楊崇立，跟市長陳其邁一樣感謝鳳山大樓裡的住戶配合，特別捐贈消毒液給住戶。

《ETtoday新聞雲》獨家報導《「少年董」5年滾出2億身價 斜槓生技！捐防疫用品全因媽祖來託夢》，結果有酸民來質疑張家維不可能做到，也覺得他的「媽祖託夢」是假的，但甩開酸言酸語，絲毫不受影響，選擇高雄市鳳山之前被爆出有5名確診者的大樓，作為他回饋社會的第一站。

▲兩名少年董仔張家維（黑衣），楊崇立（條紋褲）捐給鳳山曾傳出5名確診者的大樓消毒液 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲兩名少年董仔捐給鳳山曾傳出5名確診者的大樓消毒液 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

21日下午4點多，趁著高雄市放晴，張家維找來同樣也是自創服飾品牌的服飾公司21歲老闆楊崇立兩個人，來到這棟大樓發放200坪的液王消毒液，主委看到這個情況真的很感動，還雙手合十的說聲感謝！24歲的生技公司老闆張家維說：「會選在這裡，主要是因為鄰居，因為自己的公司跟楊崇立的工廠都是在大樓附近，所以當時就知道他們被隔離，為了要謝謝他們的犧牲，才會選擇這裡發送，而且他們的感染源根據衛生局的認定，就是電梯裡的按鍵所造成，這表示清消非常重要，提供給他們一人一罐，隨身帶著，只要記得在按鍵之前噴一下，就能避免不必要的感染」。

▲兩名少年董仔張家維（黑衣），楊崇立（條紋褲）捐給鳳山曾傳出5名確診者的大樓消毒液 。（圖／記者吳奕靖翻攝

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