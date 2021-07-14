獨／南投確診男醫院輕生內幕曝！遭友傳染捲毒品案　情緒失控

▲埔里確診男案14356曾在7天連住台中4家飯店，市府派員清消；不料好友也被他傳染，還捲入毒品案。（圖／台中市政府提供）

地方中心／南投報導

新冠疫情有稍微趨緩之勢，南投縣進入7月後未再新增確診個案，但日前卻傳出有縣籍男子（案14406）遭涉入毒品案的好友（案14356）傳染，於隔離收治期間情緒不穩、不幸於醫院內輕生死亡；南投縣政府指出，該案雖非染疫而病故，但仍將從寬認定發放慰助金，並持續給予家屬關懷協助。

案14356（30歲）、案14406（31歲）於上（6）月23、24日先後由中央疫情指揮中心和南投縣政府公告，據相關資料顯示2名男子為同住好友，老家都在南投埔里鎮，但長期在台中從事攤商工作；5月因疫情收攤結束後，案14356竟開始在桃竹苗中彰到處遊玩趴趴走，6月22日出現症狀而赴桃園市當地醫院就診並做PCR採檢，2人在爾後2天雙雙確診。

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▲南投埔里鎮確診男子（案14356）不但傳染給好友（案14406），還涉嫌到彰化進行毒品交易。（圖／彰化縣政府提供）

更有甚者，據台中市、彰化縣政府和警方的疫調足跡顯示，案14356不僅在6月16至22日短短7天間連續住過台中市內4家飯店，還曾在17日南下彰化秀水鄉的7-ELEVEN秀安門市與人交易毒品；案14406不但因密切接觸而被好友傳染，據了解他也因為在不知情之下捲入本件毒品案，心理大受打擊。

南投縣政府指出，案14406為無症狀確診者，因此剛開始先收治於集中檢疫所，但當時就呈現情緒不穩狀態，才經醫師評估後轉往醫院隔離治療，未料該男子Ct值一直無法轉好、情緒也未平復，最後仍無法避免憾事。

南投縣政府在6月下旬起，針對施打新冠疫苗後產生嚴重不良反應而猝死者，以及確診後病故的案例，提供家屬10萬至20萬不等的慰助金；縣府表示，案14406雖然不屬病故，但仍會依中央疫情指揮中心指示，從寬認定資格，由衛生局提報資料給社會及勞動處，發予家屬慰助金並提供相關的關懷協助。

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