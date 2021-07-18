日月潭驚見「紅色炸彈」！魚虎苗球狂轉　南投啟動「打虎專案」

▲日月潭魚虎進入繁殖季節，到處可見「魚虎球」景象。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

記者高堂堯／南投報導

在日月潭區肆虐的外來種魚虎，本月正式進入繁殖季節，隨時隨處可見一大群又一大群的魚虎紅色魚苗集結成「魚球」的驚人畫面，不久恐釀原生種生態浩劫，讓潭區漁民相當擔心；南投縣農業處除呼籲民眾切勿違法野放，也與學術單位和漁民合作啟動「打虎」專案，希望降低魚虎造成的生態威脅。

「日月潭一等高」粉專小編於7月初在潭區巡遊釣魚時，在多個地點拍下「魚虎球」的身影，只見一大群魚虎幼魚集結於接近水面處翻滾游動、衍生水花和漣漪，體型碩大的雌魚虎則在旁巡迴護衛，景象駭人。

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▲雌魚虎在「魚虎球」旁戒護。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

「一等高」小編在自製影片中手捧數尾只有幾公分長度、體態鮮紅剔透的魚虎幼魚，說道「不要看牠鮮豔色彩，等牠大到獵食的體型，日月潭的魚種都是牠的潭上佳餚」，並指出每年只要進入繁殖季節，無論是晴空萬里或狂風暴雨，潭區就到處可見「魚虎球」的蹤跡，一年下來瘋狂繁殖的數量，將嚴重壓迫原生魚種的生存空間。

▲▼魚虎的幼苗和成體。（圖／「日月潭一等高」臉書粉專提供）

南投縣農業處指出，去年同期起就在魚虎繁殖季節、易生「魚球」的時間點，進行電撈防治，至今累計捕獲8000尾左右，效果不錯，今年將持續執行，也將針對相關做法和成效進行滾動式檢討，維護日月潭既有生態環境。

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