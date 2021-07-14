日月潭九蛙疊像快「滅頂」　步道觀景平台月底新亮相

▲日月潭呈準滿水位狀態，九蛙只剩一蛙露頭。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長和風景遊憩等場所「微解封」今邁入第二天，日月潭周邊大部分步道和遊客中心都重新開放，但眾所企盼的水蛙頭步道和觀景平台因剛完工尚待驗收，仍維持封閉，而日月潭今天達到準滿水位狀態，九蛙疊像幾乎滅頂，只剩一蛙探頭出水，遊客想要再近距離和九蛙拍照、打卡還得再等等。

據水利署和水庫主管單位台電監測資料顯示，日月潭水位在今天早上7時達到748.08公尺，距滿水位的748.48公尺只差40公分；位居九蛙疊像最高位的第一蛙身體已沒入水中，僅露出頭和雙眼眺望湖光山色。

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▲水蛙頭步道和新建觀景平台模擬圖。（圖／翻攝「伊達邵遊客中心」官方粉專）

日月潭國家風景區管理處從去年11月開始整建水蛙頭步道，特別是在九蛙疊像周圍搭設一處半環形步道和觀景平台，讓遊客可以更自由地取角與水中九蛙合影留念；日管處表示，目前工程已近完成，但還在驗收程序中，最快7月底可以開放使用、讓九蛙重新見客。

日管處提醒民眾，微解封後仍持續封閉的地點包括向山日昇月恆藝廊、向山多媒體簡報室、朝霧碼頭和玄光碼頭、雙龍七彩吊橋園區、水蛙頭步道、大竹湖步道、伊達邵親水步道，以及年梯步道，且三級警戒延長至7月26日，遊客仍需配合落實各項防疫措施。



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