清境農場準備迎賓3千只來200！羊咩咩比遊客多　她直呼：療癒

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長至7月26日，今天則是「微解封」後首個例假日，南投清境農場維持3000人總量管制，不過上午僅約200多人入園，並未出現爆量人潮；場方指出，可能與國內疫情尚不明朗有關，各地遠道而來的遊客看到高山美景和可愛的羊群，仍大呼：「好療癒！」

▲微解封後首例假，清境農場遊客開心餵羊。（圖／記者高堂堯翻攝）

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清境農場上午8時開放進入，因擔心微解封後首個假日效應帶來大量人潮，場方如臨大敵，不但將綿羊秀搖滾區從原本的上限700人砍半降載至350人，也早早印好號碼牌，準備在全區達3000人上限時發放，控制現場人流，不過目前遊客人數並不算多，令人意外。

▲▼微解封後首例假，清境農場遊客人數比預期少。（圖／記者高堂堯翻攝）

清境農場組長林英志指出，今天上午入園人數僅200多人，跟預期人數差很多，「可能因為疫情還不是很明朗。」林英志表示，一般遊客看完綿羊秀後，有8成會往觀山牧區的馬術場移動。

林英志笑稱，綿羊放2個月暑假重新上班，經過訓練後已熟悉該走的路徑，不會再走錯路；馬術秀則分早上10時45分、下午3時45分兩時段表演，有來自烏茲別克和哈薩克的表演者精彩的馬背功夫，遊客看完後還能到觀山驛站親自體驗騎馬。

▲微解封後首例假，清境農場遊客人數比預期少。（圖／記者高堂堯翻攝）

有女性遊客表示，以前沒有來過清境，所以想來看看，而且之前疫情警戒悶太久了，出來走走感覺「很療癒！」也有一行10人遊客遠從基隆前來，表示山很高、風景又漂亮，也沒有看過綿羊，好奇之下就跑來欣賞，微解封後出來走走，呼吸新鮮空氣，心情也很輕鬆，「不然悶在家裡會生病！」

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