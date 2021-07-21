畢業歌／戰況激烈！湖口高中、武陵高中差距縮小爭第一



畢業歌活動小組／綜合報導



「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選活動自7/15開始，截至7/21下午16:30為止，目前最高票的湖口高中已有超過1.2萬票人氣支持，第二名的武陵高中也緊追在後，與湖口高中的票數僅差約五百票，票選戰況激烈；大華高中、曙光高中、台中女中目前分別暫居第三、四、五名，其中，第四名的曙光高中票數也即將破萬。令人意外的是，歷年的常勝軍新竹女中、新竹高中以及南光高中目前皆在前十名之外，地方的學長學姊們，快來下載《ETtoday新聞雲》App投票去，讓夢想起飛，就差你一票！





▲2021高校畢業歌即時戰況（統計票數截至7/21下午16:30為止）。（圖／畢業歌活動小組）

湖口高中的同學們以抒情的曲調，唱出每一位學生旅人，在湖中經歷了風風雨雨，「旅人啊 義無反顧踏上旅途」，即將展開翅膀，迎向未來！



▲2021湖口高中畢業歌《旅人》。



武陵高中的學生，以超流利的臺語、英語饒舌，唱出對青春的想像，即使自己像是冰箱中的企鵝，但冰箱中塞滿了對於夢想、未來的無限可能，「我得欲來去出走 kha-báng倚佇咧門仔口」，將會勇敢朝心中的南極出發。

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▲2021武陵高中畢業歌《我的冰箱裡有企鵝》。

雖然受疫情影響，2021沒有畢業典禮，但是青春只有一次，我們陪你勇敢追夢！《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選，活動正在熱烈進行中，今年報名參賽的學校共39所，快來看看你的母校有沒有參加！

【參賽學校】（※依各區學校名稱首字筆畫排序）

北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。

中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。

南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。

東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。



▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）



【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊

●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止。

●活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。

3. 聽取2021高校畢業歌（每首都超好聽！）

4. 投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大哦）。

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

想抽AirPods Max/Pro 投票步驟看這裡 ►►►



▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）



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