投票挺2021畢業歌　爽抽AirPods Pro！

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▲只要參加「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路票選活動，除了可以挺母校，還有機會抽中AirPods Pro，另有AirPods Max、全家禮物卡100元等好禮。(圖／ETtoday)

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