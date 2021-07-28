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畢業歌／搶攻前十！慧燈中學、花蓮女中票數緊追陽明高中


畢業歌活動小組／綜合報導

「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選活動自7/15開始，戰況十分激烈，目前位列第一、二名的湖口高中、武陵高中票數拉鋸，截至今日中午12點為止，兩校的票數僅差約七百票；另一方面，慧燈中學《盛放》急起直追，在上週末成功超越虎尾高中，與花蓮女中緊追在陽明高中之後，搶攻前十名寶座。地方的學長學姊們，快來下載《ETtoday新聞雲》App投票去，支持母校，就差你一票！
▲2021高校畢業歌前十名即時戰況（統計票數截至7/28中午12點為止）。（圖／畢業歌活動小組）
▲2021高校畢業歌前十名即時戰況（統計票數截至7/28中午12點為止）。（圖／畢業歌活動小組）

伴隨著抒情的前奏，慧燈中學今年的參賽歌曲《盛放》溫柔地述說，不管遇到什麼風雨與困難、就算跌跌撞撞，「也要和你奔向未知的遠方」，並搭配輕快的rap，回顧高中三年的點點滴滴，「在未來的路上期盼再次與你同行」


▲2021慧燈中學畢業歌《盛放》。

和著吉他和弦，花蓮女中以清透嘹亮的歌聲，唱出每一個如星星般的我們，繞著名為夢想的北極星旋轉，即使會面對失落與失敗，而感到迷惘並失去自信，但這都是「為更閃耀的昇起」，因為「我們存在的意義 絢麗無比！」


▲2021花蓮女中畢業歌《花蓮ㄉ星星會唱歌》。

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受疫情影響，2021的畢業生們沒有校外教學旅行、沒有畢業典禮，但是青春只有一次，我們陪你勇敢追夢！《ETtoday新聞雲》主辦的「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選，今年報名參賽的30所高校畢業歌各有特色，快來看看你的母校有沒有參加！

●參賽學校（※依各區學校名稱首字筆畫排序）
北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。
中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。
南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。
東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。

▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）
▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）


【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊
●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止
●活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。
3. 聽取2021高校畢業歌（每首都超好聽！）
4. 投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大哦）。
※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）
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【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】馬上行動聽歌去
2021高校畢業歌 網路人氣票選活動>>>
2021高校畢業歌 播吧BOBA>>>
2021高校畢業歌 YouTube聽歌去>>>

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