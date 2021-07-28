投票抽AirPods Max　2021畢業歌差你一票！

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今年應屆畢業的高三學生被網友稱作是「最慘畢業生」，雖然無法與朋友們面對面道別，不過他們還是透過歌曲，譜出屬於他們的高校回憶，您的一票，可以決定他們是否可以錄製2021高校畢業歌合輯唱片喔！2021年的夏天，一起為畢業生創造高校生活的最後回憶吧！
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【2021年參賽學校】（※依各區學校名稱首字筆畫排序）
●北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。
●中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。
●南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。
●東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。
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二、手機認證，填中獎資料並登入
三、登入後新聞內有按鈕，或下方「活動列」進入高校畢業歌
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