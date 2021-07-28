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投票抽AirPods Max　2021畢業歌差你一票！

活動小組／綜合報導

▲▼ 2021高校畢業歌，AirPods Max

▲別錯過抽獎機會！快來參加「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路票選活動，就有機會抽中AirPods Max，另有AirPods Pro、全家禮物卡100元等好禮。(圖／ETtoday)

今年應屆畢業的高三學生被網友稱作是「最慘畢業生」，雖然無法與朋友們面對面道別，不過他們還是透過歌曲，譜出屬於他們的高校回憶，您的一票，可以決定他們是否可以錄製2021高校畢業歌合輯唱片喔！2021年的夏天，一起為畢業生創造高校生活的最後回憶吧！

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想得到AirPods Max這個酷東西嗎？不用跟錢錢說抱歉！即日起至2021年8月6日止，下載《ETtoday新聞雲App》並登錄成為會員，即可參加投票，天天投票中獎機會越大，超簡單就可抽AirPods Max、AirPods Pro以及全家禮物卡100元等好禮，天天投票、中獎機會更大喔！這麼難得的機會可要好好把握，快來支持你心中的2021高校畢業歌

注意！要抽AirPods Max了！AirPods Max不僅輕巧，更兼具流行、時尚的外觀，搭配好的音樂，整個人質感加倍！參加今夏最熱血的ETtoday高校畢業歌票選活動，每人每天可投10票，投越多、中獎機率越高，你的一票讓畢業生們離夢想又邁進了一步，還有機會抽中AirPods Max、AirPods Pro以及全家禮物卡100元等好禮！現在馬上去投票GOGOGO>>>

 【2021年參賽學校】（※依各區學校名稱首字筆畫排序）
●北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。
●中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。
●南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。
●東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。

想抽AirPods Max 投票步驟看這裡 ►►►

一、下載App點開會員中心，點「立即登入」註冊會員

二、手機認證，填中獎資料並登入

三、登入後新聞內有按鈕，或下方「活動列」進入高校畢業歌

 

【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】馬上行動聽歌去►►►
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