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2021畢業歌票選開跑！　熱血回憶的畢業歌由你決定


【畢業歌活動小組】
2021年因為疫情，很多畢業生沒有了畢業典禮，高三最後的日子也在三級警戒中，默默在家經過了；然而，即使少了見面的溫度，畢業照樣熱血！高中三年同窗的生活跟回憶，藉著各校的畢業歌曲的創作，紀錄留存了熱血的回憶跟記憶；你的一票，可以決定2021的畢業歌是哪一首，馬上行動投票去>>>

▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）
▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

從2012年的《風箏》，到去年的《萊特》，高校畢業歌系列活動在今年已邁入第9個年頭，今年的「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」活動，即日起至8月6日，只要下載《ETtoday新聞雲》App並登入／加入會員，即可投票支持您心中最喜愛的年度高校畢業歌，還可參與活動抽獎，有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮，投越多抽獎機會越多！

「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」徵選活動從4月份開始報名，雖然期間受到新冠疫情、三級警戒影響，但還是獲得不少高中生群起響應，總計收得39所學校的畢業歌曲，競爭十分熱烈。

▲「2021高校畢業歌」活動參賽學校及各校歌曲。（圖／畢業歌活動小組）▲「2021高校畢業歌」活動參賽學校及各校歌曲。（圖／畢業歌活動小組）

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「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」活動最終票選結果的前15名畢業歌曲，將在「校際代表互投」階段獲得保證票數5票，此票數將與校際互投票數加總，得出最終入選的15所學校，將可參與「2021高中原創畢業歌合輯」錄音，快來下載《ETtoday新聞雲》App投票去讓夢想起飛，就差你一票！

▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）
▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）

【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】馬上行動聽歌去►►►
2021高校畢業歌 網路人氣票選活動>>>


【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊
●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止
●活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。
3. 聽取2021高校畢業歌(每首都好好聽喔~)，
4.投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌(每天都可以票選10所學校)，完成後即可獲得抽獎資格(投越多、抽中機會越大)。

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

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