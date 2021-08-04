畢業歌活動倒數三天！黑馬強校雙溪、慧燈急起直追



畢業歌活動小組／綜合報導

「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」網路人氣票選活動自7月15日開始以來，吸引全國高中生關注，每日皆有2萬多人次湧進《ETtoday新聞雲》App投票。目前距離票選活動結束只剩最後三天，湖口高中以3.6萬票的得票數，領先群雄暫居第一，第二高票的武陵高中藉著《我的冰箱裡有企鵝》MV在Youtube上的超高討論度，以3.5萬票緊追在後。本次票選活動的黑馬是雙溪高中與慧燈中學，雙溪高中成功在上週末超越松山高中成為第七名，慧燈中學則是在活動中段急起直追，一路超越了虎尾高中與花蓮女中兩校。票選活動即將在本週五（8／6）結束，快來下載《ETtoday新聞雲》App，支持母校就差你一票！







▲2021高校畢業歌前十名即時戰況（票數統計截至8/4中午12點為止）。（圖／畢業歌活動小組）



武陵高中今年的畢業歌《我的冰箱裡有企鵝》歌曲融合台英中日文，並以超流利台語RAP，在Youtube上引起超高討論度，MV的劇情節奏輕快，主角企鵝貫穿全片，帶領大家一起追尋理想中的南極！





▲武陵高中《我的冰箱裡有企鵝》MV。



雙溪高中的《棉被》述說著希望能夠「替時間蓋上了棉被 讓它再多睡一點」，但不管怎樣，儘管畢業後相聚的時間變少了，遇到難關、對未來迷惘，好朋友一定會陪著你一起闖關打怪的！





▲雙溪高中《棉被》。

目前位居第11、12、13名的慧燈中學、花蓮女中、虎尾高中三所學校持續纏鬥，票數差距始終在千票以內，排名時刻變換。今年報名參賽的39所高校畢業歌各有特色，快來投票支持母校！



●2021高校畢業歌參賽學校（※依各區學校名稱首字筆畫排序）

北部：大華高中、六家高中、再興中學、竹東高中、松山高中、武陵高中、治平高中、桃園高中、啟英高中、湖口高中、陽明高中、新竹女中、新竹高中、裕德高中、慧燈中學、曙光女中、雙溪高中。

中部：台中一中、台中女中、正心中學、虎尾高中、溪湖高中。

南部：永慶高中、東港高中、長榮中學、南大附中、南光高中、南英商工、善化高中、慈濟中學、瑞祥高中、道明中學、嘉義高工、福誠高中、輔仁中學、鳳山高中。

東部、離島：花蓮女中、金門高中、華東台商子女學校。



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▲參與2021高校畢業歌網路人氣票選活動，天天投票，就有機會獲得AirPods Max、AirPods Pro，以及全家禮物卡等好禮。（圖／畢業歌活動小組）

【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊

●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止。

●活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。

3. 聽取2021高校畢業歌（每首都超好聽！）

4. 投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大！）

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

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