高校畢業歌「YT大勢選手」先打點擊戰　首位驚人流量決心搞大事





App活動小組／特別報導

網路社群的時代，流量不代表一切，卻代表一件事能做得多大！不得不佩服本年度《ETtoday新聞雲ｘ泰山冰鎮2021高校畢業歌》參賽各校在活動開跑前，在網路上擴大觸及的努力，這可是考驗同學們的行銷智慧，越多人能聽到屬於你的畢業歌，就代表更多聽眾可能投下他屬意的關鍵一票！

今天要來highlight一下，歌曲在Youtube上相當強勢的大勢選手們，其中第一名更是衝上驚人點閱量。

●武陵高中《我的冰箱裡有企鵝》截稿前點擊數：31萬



上片2個月創下數十萬的驚人點擊，武陵高中的同學們肯定在分享行銷上花了許多心血。不得不說台語、中文、英文三語混打，加上流暢的鏡頭語言，讓《我的冰箱裡有企鵝》是支可看性滿點的MV，剩下的投票時間，是否能持續藉著網友們的大勢站上浪頭，就讓我們看下去。

●南大附中《我的青春，是你》截稿前點擊：3.2萬



跟著吉他和弦，南大附中今年的參賽歌曲輕快的訴說，像要把高中生活全都唱進歌裡。MV鮮明飽滿的色彩給人春春躍動的順暢感，非常貼符歌名用意。也難怪MV上了Youtube能創下高流量，聽完讓人好像再重讀一次高中喔。

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●金門高中《從今以後》截稿前點擊：3.1萬



同學放心啦，從今以後不會人各一方，光是網路就能把友情牢牢綁在一起。金門高中今年的參賽曲十分成熟，編曲與唱功明顯下過十足苦心，沙灘上進行外景拍攝更是帥爛，果然在Youtube上也贏得網友們注目鼓勵，金門高中跨海而來的氣魄搞大事，點開MV聽聽看就知道不是隨便唬弄！

除了以上三間在Youtube上發光發熱的大勢參賽校，也別忘了總共39間高中職校都在ETtoday新聞雲「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」同台票選啦！為心愛的學校投票很簡單，只要下載新聞雲App，不但能把心愛學校送進畢業歌合輯，投票還有機會獲得AirPods Max大獎！

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【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊

●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止。

●活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。

3. 聽取2021高校畢業歌（每首都好好聽喔～），

4.投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大）。

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。



▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）

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