高校畢業歌變成「這3強校傳統」　2021年信心參賽MV搶先看

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誰是高校畢業歌裡的常勝強校？就在2021年《ETtoday新聞雲ｘ泰山冰鎮2021高校畢業歌》裡頭參賽隊伍裡，赫然又出現了往年票數極高的強勢參賽者！就先讓我們看看這三支歷年強校以歌聲編曲，歷屆吸引到關注的厲害吧！

●新竹高中《再喝一杯》



原詞原曲原唱朱綺萱的創作理念是「還是靠著微薄的生存意志，歪七扭八地長大了。辛苦了，你是這世界上最勇敢的人。」長大很痛、離開很苦，但從遠方回頭看來，才懂當初珍貴的甜。

●新竹女中《我的眼睛裡 In Your Eyes》



歌詞裡前後呼應「你的眼睛裡 忽滅忽明的星星/劃出了中華路/未來仍一望無際闔上了桌椅/你又是哪個你/讀了那麼多書還是讀不懂自己/氣球承載的夢/編成青春的folk song」把少女內心的迷惘感描述得透徹，不愧是用真摯感打動票選同學的強校。

●南光高中《Constant》



「從陌⽣到友誼，再從友情到愛情，在我們準備跨越友情那條線時...」說不上戀愛是什麼，不過身體每個細胞都知道。電流微麻的暈眩感，到了幾歲都不會改變，只是高中那次，最讓人逃不出記憶。

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除了以上三間歷年強校，也別忘了總共39間高中職校都在ETtoday新聞雲「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」同台票選啦！為心愛的學校投票很簡單，只要下載新聞雲App，不但能把心愛學校送進畢業歌合輯，投票還有機會獲得AirPods Max大獎！

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【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊

●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止。

●活動方式：

1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）

2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。

3. 聽取2021高校畢業歌（每首都好好聽喔～），

4.投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大）。

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。



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