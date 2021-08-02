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獨／老闆瘋了！抽獎送「巨蛋收租金雞母」　1.6萬網友搶當房東

記者吳奕靖／高雄報導

高雄一間精品服飾店在做8週年的回饋禮抽獎，它的最大獎是房子一棟，而且還是「巨蛋商圈大樓收租金雞母」，消息傳出立刻造成網友議論真假，不過臉書流傳2天，有1.4萬人按讚，超過1.6萬人留言，記者實地追蹤後，找到這間精品服飾店，老闆拿出買賣議價委託書表示「玩真的」，連房仲都說：他瘋了！

▲高雄精品服飾店8週年送房子，老闆拿現金簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄精品服飾店8週年回饋禮抽獎送房子，老闆拿現金跟房仲簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

臉書近期瘋傳高雄一間精品服飾店的訊息，貼文表示「大家都說我瘋了，老闆不怕死，最後倒數，送過車子，手錶，包包，手機，唯獨沒送過房子！這次八週年真的要來挑戰一下！漢神巨蛋商圈大樓收租金雞母」，同時要留言：我要當房東。發文2天，就已經1.4萬人按讚，1.6萬人留言，但這是真的嗎？

▲高雄精品服飾店8週年送房子，老闆拿現金簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄精品服飾店8週年送房子，1.6萬人留言討論。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者循著臉書訊息，找到這名精品服飾店的老闆楊崇立，他拿出了買賣議價委託書，證明這是「真的」，而記者仔細查閱買賣議價委託書，發現購買日期是7月30日，而且這間房屋的地點的確位在左營漢神巨蛋周邊，購屋金額是200多萬左右，楊崇立表示：「內部還是全新裝潢。」

楊崇立說：「就想要在8週年買一個較大的贈品給大家，之前已經送過機車、汽車，就還沒有送過房子，就這一次來試一下」，但也坦言他不是第一個送房子的，之前也有同業送過房子，原本是要送透天，但是經過計算之後，發現是會賠錢的，不過他的房子可是被房仲稱為「收租金雞母」，位在大樓裡頭的一間10坪大套房，可以用來當包租公。

▲高雄精品服飾店8週年送房子，老闆拿現金簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄精品服飾店8週年送這間房子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄精品服飾店8週年送房子，老闆拿現金簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲買賣議價委託書 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

就在7月30日簽下買賣議價委託書當天，他拿了10萬元現金，後來房仲知道他是要買來當成抽獎大禮，房仲直覺說：太瞎了！他覺得老闆瘋了，認為無法賺回來，不過楊崇立看到這幾天的反應，看到網友踴躍留言「想要當房東」，他也覺得這筆房屋超划算的，同時為了取信網友，屆時也會請來律師進行抽獎公證。


 

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