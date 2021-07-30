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高校畢業歌潛力咖！　本年度「不容錯過3校」Premium私房選曲


App活動小組／特別報導

上週推薦了本年度參加《ETtoday新聞雲ｘ泰山冰鎮2021高校畢業歌》的3間大勢校院，當然還不夠。今天就要私心推薦3首由3間極具潛力的畢業歌！各校都是人才，但這三間高校的畢業歌，你絕不會想錯過。

●桃園高中《太陽雨》

久違的舒服編曲，像輕鬆步行般，迎著斜雲隙縫灑下的碎陽光。R&B曲風裡面聽得出流動著的flow，MV影像部分採回憶感濾鏡處理，把三年都唱成倒放畫面，不能不推一個。

●正心中學《陌上微光》

這首編曲實在帥，完全吃進了台灣主流pop的魂韻，特別是給有唱功的女vocal來詮釋，確定不出片嗎？加上4分鐘後那段吉他solo，銷魂啊。看了一下此校陣容，那位簡同學，體內一定住著老靈魂。

●善化高中《啟示歌》

非常成熟的詞曲喔，在坦然文句中，推敲青春褪下的重量，讓人揪心又回甜。唱法也是在本年度參賽高校中，稀有的略刻意清晰咬字，能感受到相當投入。等等，你說詞曲唱都是這位林同學？讚喔。

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除了以上私房推薦，錯過可惜的3間參賽高校，也別忘了總共39間高中職校都在ETtoday新聞雲「ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌」同台票選啦！為心愛的學校投票很簡單，只要下載新聞雲App，不但能把心愛學校送進畢業歌合輯，投票還有機會獲得AirPods Max大獎！

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【ETtoday x 泰山冰鎮2021高校畢業歌】活動資訊
●活動時間：2021/7/15(四) 11:00 - 2021/8/6(五) 23:59止。
●活動方式：
1. 下載《ETtoday新聞雲》App（點我下載►►►）
2. 開啟《ETtoday新聞雲》App，點選下方中央「活動」選項，即可進入本次的活動頁面。
3. 聽取2021高校畢業歌（每首都好好聽喔～），
4.投票支持您喜愛的參賽學校畢業歌（每天都可以票選10所學校），完成後即可獲得抽獎資格（投越多、抽中機會越大）。

※請記得至「會員設定」內填妥完整會員資料，才能確保中獎。

▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）
▲就算少了見面的溫度，畢業照樣熱血～邁向不同夢想和階段，冰鎮在你身邊陪你勇敢追夢！有夢我就衝！鎮長陳零九邀你一起進入夢想冰鎮，熱情耐酸、堅毅鮮活，冰鎮挺你到底！（圖、文／泰山冰鎮提供）

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