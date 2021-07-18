阿富汗駐巴基斯坦大使女兒遭綁架！　變態凌虐5小時才獲救

▲阿富汗駐巴基斯坦大使的26歲女兒在當地遭到綁架。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

阿富汗駐巴基斯坦大使阿里希爾（Najibullah Alikhil）的女兒席爾席拉（ Silsila Alikhil ）16日遭到不明人士綁架，並遭到嚴重凌虐，歷經5個多小時的囚禁才終於獲救，目前已經被送往醫院治療。根據驗傷報告，席爾席拉的頭部遭受重擊，手腕與雙腿上有遭繩索緊勒的痕跡，疑似還有多處骨折。阿富汗外交部發表嚴正聲明，要求巴基斯坦政府立即採取行動，嚴查此案。

現年26歲的席爾席拉是阿富汗駐巴基斯坦大使阿里希爾（Najibullah Alikhil）的女兒，阿富汗外交部17日發表聲明稱，她16日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的市中心遭到不肖歹徒綁架5個多小時，並受到嚴重凌遲，同時也要求巴基斯坦當局盡速針對此事進行調查。

事實上，巴基斯坦與阿富汗關係緊張，經常互相指責。阿富汗先前曾聲稱，巴基斯坦派遣上千名聖戰士到阿富汗作戰。巴基斯坦則怒斥，阿富汗藏匿分離主義份子「巴基斯坦神學士」，並為其提供庇護。

警方找到席爾席拉後，隨即將她送往伊斯蘭馬巴德的醫院進行治療，但並未公布關於綁架的其他細節。根據《美聯社》取得的醫療報告，席爾席拉的頭部遭到重擊，手腕與腿上有勒痕。警方同時也懷疑她身上有數處骨折，但仍需待X光檢查後才能得知詳情。

阿富汗外交部強烈譴責綁架行為「令人髮指」，同時要求巴基斯坦政府立即開啟調查，查明並嚴懲嫌犯。巴基斯坦政府則說，這次的襲擊令人不安，目前已經在阿富汗大使館外加強維安。巴基斯坦外交部也發表聲明，「外交使團、外交館以及他們家屬的安全至關重要，我們不會容忍這樣的事件再度發生。」

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