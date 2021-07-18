大陸工程師在巴基斯坦遭恐襲致9死！　環球時報警告「雖遠必誅」

▲巴基斯坦巴士爆炸。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴基斯坦北部一輛巴士14日發生爆炸，導致9名大陸籍工程師身亡。對此，大陸公安部部長趙克志17日表示，已派出刑事偵查技術專家赴巴展開調查。大陸官媒《環球時報》發表評論強硬指出，誰向中國人下毒手都是自取滅亡「雖遠必誅」。

14日早上7時，中國企業承建的柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）達蘇水電站（Dasu dam）專案出勤班車在赴施工現場途中遭遇襲擊，迄今造成中方人員9死28傷，另有1人失蹤。

中國國務院總理李克強16日在中南海，與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗通電話時強調，中方工作組已抵巴基斯坦，願同巴方密切配合，希望巴方為工作組提供協助，動用一切必要手段，「務必將恐襲兇手繩之以法。」

根據巴基斯坦「黎明報」（Dawn）報導，本案為自殺炸彈客實施的恐襲，他駕駛載有爆裂物的汽車衝撞一輛巴士，另一輛巴士閃避不及失控墜谷，導致車內多人喪命。

▲多名中國工程師身亡。（圖／達志影像／美聯社）

環球時報17日晚發出「銳評」揚言，實施這次襲擊的恐怖組織到現在沒有現身，「不過這個懦弱的團夥一定會被找出來，並且必須遭到堅決剿滅。」評論稱，中國要用行動明確告訴巴國內反政府力量：無論他們誰對中國人員和專案實施恐怖襲擊，就等於把自己擺到了中國敵人位置上，中國一定會堅決支持巴政府剿滅他們。

評論進一步表示，如果巴基斯坦需要支援和幫助，中國還可以派出特種部隊等力量參與聯合行動，「剷除巴國內對中國目標的威脅，殺一儆百」。

評論強調，中國必須在一些動盪的國家裡向人們證明，「中國人是惹不得、尤其殺不得的。誰向中國人下毒手都是自取滅亡。」最後，評論強硬表示，「對我同胞實施恐怖襲擊者，雖遠必誅。」