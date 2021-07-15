陸指巴士爆炸為「炸彈襲擊」　巴基斯坦卻稱是「機械故障導致」

▲巴士爆炸後墜入河谷，導致多人受傷、死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

巴基斯坦北部一輛載運中國大陸工程師的通勤巴士14日上午發生爆炸，導致至少9名陸籍工程師死亡，事件被大陸官方指為「炸彈襲擊」。不過，巴基斯坦官方14日下午指出，事件原因是機械故障導致氣體洩漏，從而引起的爆炸，進一步調查正進行中。

事件發生後，大陸駐巴基斯坦大使館隨即向在巴公民發出警示，指有駐巴陸企人員遇襲，已造成傷亡，要求在巴公民、企業務必高度重視，加強安全，嚴密防範，非必要不外出。

大陸外交部發言人趙立堅也在例行記者會上表示，中方對巴基斯坦開普省發生「炸彈襲擊」，造成中方人員傷亡，表示震驚和譴責，「中方已經要求巴方盡快徹查真相，緝拿兇手，予以嚴懲，並切實保護在巴中方人員機構和項目安全。」

▼陸籍工程師身受重傷。（圖／達志影像／美聯社）



不過，巴基斯坦外交部隨後發出的通告卻指出，事件原因是機械故障導致氣體洩漏，引發爆炸，進一步調查正在進行當中。

巴基斯坦外交部還說，巴基斯坦和中國是親密的朋友和鐵桿兄弟，巴方高度重視在巴中國公民、項目和機構的安全保障。

據大陸駐巴基斯坦使館通報，發生爆炸的巴士為陸方企業承建的「達蘇水力發電站」項目出勤班車，在赴施工現場途中遭遇爆炸。

根據陸媒報導，達蘇水電站項目為巴基斯坦目前在建最大的水電工程，總裝機容量為5400兆瓦，也是巴基斯坦技術最難、總裝機容量最大的項目。該工程業主為巴基斯坦水電開發署，主體工程由中國葛洲壩集團股份有限公司承包，雙方於2017年簽訂合同，葛洲壩公司主要負責主體大壩建設，其他工程則由中國電建、江西中煤建設集、中甘國際等陸企分別承包。

報導提到，達蘇水電站主體工程從2020年5月開始施工，目前，達蘇水電站還在進行土建工作，今年是達蘇水電站的施工高峰年，對壩上的工程師和全體施工人員而言，今年的最主要目標是確保實現截流，因此工期十分緊張。