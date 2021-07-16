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「巴士爆炸」陸工程師9死　李克強致電巴基斯坦：用一切手段緝凶

記者陳政錄／綜合報導

巴基斯坦北部14日發生一起「巴士爆炸案」，導致至少9名陸籍工程師死亡。中國大陸國務院總理李克強16日在中南海，與巴基斯坦總理伊姆蘭·汗通電話，表示中方工作組已抵巴基斯坦，願同巴方密切配合，希望巴方為工作組提供協助，動用一切必要手段，「務必將恐襲兇手繩之以法。」

巴基斯坦北部一輛載運中國大陸工程師的通勤巴士，於14日上午發生爆炸，造成至少13人死亡，其中包含9位中國籍乘客與1名巴國士兵，還有另外28名中國籍乘客受傷。

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

▲大陸國務院總理李克強。（圖／翻攝CCTV+）

該事件被大陸官方指為「炸彈襲擊」。不過，巴基斯坦官方14日下午時指出，事件原因是機械故障導致氣體洩漏，從而引起的爆炸，進一步調查正進行中。

據大陸駐巴基斯坦使館通報，發生爆炸的巴士為陸方企業承建的「達蘇水力發電站」項目出勤班車，在赴施工現場途中遭遇爆炸。其中，達蘇水電站項目為巴基斯坦目前在建最大的水電工程，總裝機容量為5400兆瓦，也是巴基斯坦技術最難、總裝機容量最大的項目，工程業主為巴基斯坦水電開發署，主體工程由中國葛洲壩集團股份有限公司承包。

李克強在16日的通話中，對巴方在事件發生後迅即開展傷員救治和事故調查表示謝意。他接著強調，人命關天，中國政府高度重視在海外中國公民和機構的安全，當務之急是全力救治傷員，最大限度減少傷亡，做好遇難人員善後工作。

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦巴士爆炸，造成中國大陸籍工程師身亡。（圖／達志影像／美聯社）

李克強還說，中方工作組已抵巴基斯坦，願同巴方密切配合，希望巴方為工作組提供協助，動用一切必要手段，「認真、負責、準確」查明事實真相，務必將恐襲兇手繩之以法。李克強希望，巴基斯坦採取切實有效措施，加強對在巴中方人員和機構的安全保護，全力防止類似事件再次發生。

據新華社報導，伊姆蘭·汗在通話中，通報了階段性調查進展和善後工作情況，強調正在夜以繼日、全力以赴救治傷員，將不遺餘力徹查事件真相，盡快將真兇繩之以法。巴基斯坦願通力支持配合中方工作組開展工作，並確保巴中合作項目安全順利運行。

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