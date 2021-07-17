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巴士爆炸是「針對中國恐攻」　習近平批示：公安部赴巴基斯坦調查

記者蔡紹堅／綜合報導

巴基斯坦北部一輛巴士14日發生爆炸，導致9名中國大陸籍工程師身亡。對此，大陸公安部部長趙克志17日表示，國家主席習近平作出重要批示，根據目前調查及通報，這是一起針對中國人員的「恐怖襲擊」，公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴展開調查。

根據大陸公安部發出的消息，趙克志與巴基斯坦內政部長拉希德進行了緊急通話，他指出，中國政府高度重視14日在巴發生的中方人員遇襲傷亡事件，國家主席習近平作出重要批示。根據目前巴方調查及通報情況，這是一起針對中國在巴人員的恐怖襲擊，中方對實施這一暴行的組織和人員予以強烈譴責。

▼巴基斯坦巴士爆炸，多名中國大陸籍工程師身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

趙克志提到，中國公安部已派出刑事偵查技術專家赴巴協助開展調查，希望中巴雙方一道，查明真相，盡快破案，找出真兇，嚴懲幕後組織者和相關人員。請巴方全面排查中方在巴人員、機構、項目安全風險，堵塞漏洞，加強安全預警，強化安保措施，盡最大努力保障中方人員生命安全，防止類似事件再次發生。

趙克志強調，中巴是全天候戰略合作夥伴，希望中巴執法部門進一步加強合作機制建設，深化務實合作，維護好雙方共同利益。

大陸公安部還提到，拉希德代表巴基斯坦總理伊姆蘭·汗和巴國人民強烈譴責這一恐襲事件，並表示其本人將於次日趕赴事發現場，督導破案，查明真相，嚴懲真兇，強調巴方將採取最高等級安保措施，保障在巴中國機構人員安全。

據陸媒報導，受到攻擊的巴士為大陸企業承建的「達蘇水力發電站」項目出勤班車，在赴施工現場途中遭遇爆炸。

報導指出，達蘇水電站項目為巴基斯坦目前在建最大的水電工程，總裝機容量為5400兆瓦，也是巴基斯坦技術最難、總裝機容量最大的項目。該工程業主為巴基斯坦水電開發署，主體工程由中國葛洲壩集團股份有限公司承包，雙方於2017年簽訂合同，葛洲壩公司主要負責主體大壩建設，其他工程則由中國電建、江西中煤建設集、中甘國際等陸企分別承包。

報導提到，達蘇水電站主體工程從2020年5月開始施工，目前，達蘇水電站還在進行土建工作，今年是達蘇水電站的施工高峰年，對壩上的工程師和全體施工人員而言，今年的最主要目標是確保實現截流，因此工期十分緊張。

▲▼巴基斯坦巴士爆炸,中國大陸工程師身亡,達蘇水電站。（圖／達志影像／美聯社）

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