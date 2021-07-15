考試院會拍板地方特考12／11起舉行　首度增設宜蘭考區

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會15日通過，今年特種考試地方政府公務人員考試將自12月11日至12月13日舉行，並且增設宜蘭考區；此外，院會也通過，今年公務人員特種考試司法官考試將增列需用名額15名。

考試院會15日通過，110年特種考試地方政府公務人員考試，定於今年12月11日至12月13日舉行。

考試院表示，今年起特種考試地方政府公務人員考試除原有台北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、澎湖、金門及馬祖等考區外，增設宜蘭考區，共計於13個考區同時舉行。

考試院指出，本項考試共設三等考試一般行政等46個類科，暫定需用名額711名；四等考試一般行政等38個類科，暫定需用名額462名；五等考試一般行政等12個類科，暫定需用名額153名，合計暫定需用名額1326名。

考試院說明，有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算等事項，分別依照特種考試地方政府公務人員考試規則及其附表、公務人員考試總成績計算規則及後備軍人轉任公職考試比敘條例暨其施行細則等規定辦理。

考試院說，相關規定將載明於應考須知，各類科需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。

此外，考試院會15日也通過，110年公務人員特種考試司法官考試，將增列需用名額15名。

考試院說明，這項考試原公告需用名額為102名，依據銓敘部再次提報缺額，增列司法院需用名額15名，連同原公告需用名額，這項考試需用名額總計117名，其中司法院55名，法務部62名。

其他人也看了這些新聞...

► 懶人包／北市微解封 8張圖秒懂百貨夜市餐飲、電影藝文、23運動

► 懶人包／5圖看新北微解封 開放藝文博物館、十分瀑布、9登山步道

► 「觀光微解封」措施一覽！跟團玩禁大型餐會 沙灘、水域都不開放