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公共衛生師高考首登場　考試院會拍板11月20日舉行

▲▼公共衛生師法草案三讀通過,朝野立委與立法院長游錫堃合影留念。（圖／記者李毓康攝）

▲《公共衛生師法》去年5月15日在立法院三讀通過，朝野立委與立法院長游錫堃合影留念。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

考試院會1日通過，110年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師、大地工程技師考試分階段考試、公共衛生師考試，以及普考不動產經紀人、記帳士等考試，定於今年11月20日至22日舉行，這也是《公共衛生師法》公布施行後，考試院首度舉辦公共衛生師考試。

考試院1日召開院會，會中通過110年專門職業及技術人員高等考試建築師、24類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）、公共衛生師考試，以及普通考試不動產經紀人、記帳士考試，定於今年11月20日至22日舉行。

考試院說明，這項考試分為高等考試及普通考試2種，其中高等考試設建築師、土木工程技師、水利工程技師、結構工程技師、測量技師、環境工程技師、都市計畫技師、機械工程技師、冷凍空調工程技師、電機工程技師、電子工程技師、資訊技師、化學工程技師、工業工程技師、工業安全技師、職業衛生技師、食品技師、農藝技師、園藝技師、林業技師、畜牧技師、水產養殖技師、水土保持技師、應用地質技師、交通工程技師、大地工程技師（二）（應大地工程技師考試分階段考試第二階段考試）、公共衛生師等27類科。

另外，普通考試則設不動產經紀人、記帳士等2類科，分別在台北、台中、台南、高雄、花蓮及台東等6考區舉行。

其中，《公共衛生師法》在去年6月3日公布施行後，為符應國家需要，增設專門職業及技術人員高等考試公共衛生師考試，今年也是考試院首度舉辦公共衛生師考試。

考試院說明，考試方式、應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則規定辦理，相關規定均載明於應考須知。

立法院在去年5月15日三讀通過《公共衛生師法》，明訂公衛師的業務範圍以社區、場域為主，業務包含社區場域的環境健康風險方案、疫調防治、民眾健康調查、食品安全風險調查等規畫。

此外，除了國內外符合教育部認採規定的公衛系所、學位學程的畢業生能應考公衛師，也明定醫事、公衛相關系所畢業生如果曾修習公衛課程18學分以上領有證明，或有從事公衛相關工作3年以上證明也能應考。

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