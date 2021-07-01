銓敘部司長經PCR採檢確診　即起加強採行3大防疫措施

▲考試院銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部1日表示，一名同仁在6月29日晚間經PCR檢測，疑似確診新冠肺炎，銓敘部已經加強採行3項防疫措施。考試院秘書長劉建忻受訪時表示，詳細的檢測細節仍待出爐，該名同仁並未與銓敘部長周志宏、考試院長黃榮村等人有相關接觸。

銓敘部表示，一名同仁在6月29日晚間經PCR檢測，疑似確診新冠肺炎，銓敘部在30日下午接獲通報，即刻聯繫衛福部疾管署，疾管署隨即派員會同台北市衛生局人員抵達銓敘部進行疫調，經依疫調評估及建議，銓敘部已採行多項防疫措施。

銓敘部說明，該名疑似確診同仁服務單位之所有人員，即刻進行居家自主健康管理；與該同仁同棟的所有辦公人員自6月30日至7月14日，進行自我健康監測；銓敘部也將該同仁服務單位的人員名單送交疾管署，疾管署將通知相關人員至住所鄰近醫院進行PCR檢測。

銓敘部強調，在接獲通報當天及隔日的下班時間，銓敘部已辦理辦公大樓及部外停車場環境清消作業。

銓敘部也說，自5月17日起已辦理4梯次居家辦公，每梯次為期2週，實施迄今居家上班人數為367人，目前實施居家辦公人數為121人，占總人數的3分之1以上，因此銓敘部核心業務均可維持正常運作。

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