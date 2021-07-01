　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

銓敘部司長經PCR採檢確診　即起加強採行3大防疫措施

▲▼銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

▲考試院銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

銓敘部1日表示，一名同仁在6月29日晚間經PCR檢測，疑似確診新冠肺炎，銓敘部已經加強採行3項防疫措施。考試院秘書長劉建忻受訪時表示，詳細的檢測細節仍待出爐，該名同仁並未與銓敘部長周志宏、考試院長黃榮村等人有相關接觸。

銓敘部表示，一名同仁在6月29日晚間經PCR檢測，疑似確診新冠肺炎，銓敘部在30日下午接獲通報，即刻聯繫衛福部疾管署，疾管署隨即派員會同台北市衛生局人員抵達銓敘部進行疫調，經依疫調評估及建議，銓敘部已採行多項防疫措施。

銓敘部說明，該名疑似確診同仁服務單位之所有人員，即刻進行居家自主健康管理；與該同仁同棟的所有辦公人員自6月30日至7月14日，進行自我健康監測；銓敘部也將該同仁服務單位的人員名單送交疾管署，疾管署將通知相關人員至住所鄰近醫院進行PCR檢測。

銓敘部強調，在接獲通報當天及隔日的下班時間，銓敘部已辦理辦公大樓及部外停車場環境清消作業。

銓敘部也說，自5月17日起已辦理4梯次居家辦公，每梯次為期2週，實施迄今居家上班人數為367人，目前實施居家辦公人數為121人，占總人數的3分之1以上，因此銓敘部核心業務均可維持正常運作。

其他人也看了這些新聞...

新北明開放預約莫德納　3張圖看接種對象、時間、地點 
北市72歲↑長者「明開放預約打莫德納」　7月2日接種！可選258家院所
許淑華質疑振興醫院「3天領百瓶疫苗」　北市「沒獨厚」：有發給37家

ET快訊
古拉月薪僅6000元　狂人娛樂遭判刑下場出爐
NONO宣布「退出艋舺雞排」正式切割！　狂開70分店月收50
少女婚前性行為被抓！遭鞭刑100下　行刑完當場昏倒
快訊／福和客運將結束營運！「這路線停駛」通勤族哭了
快訊／銓敘部司長確診！　台北地院法官妻子曾接觸也確診
獨／警鈴大響防疫旅館竟喊：在測試請回房　他求救「4個字」成遺
疫情趨緩「712微解封有望」？　行政院回應了
藍心湄道歉了！身家15億「追劇被抓包看盜版」　嚇到狂跳針認錯

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

林昶佐爆萬華疫苗量墊底！長輩跨區打　北市分配最多是這區

批「代工疫苗」慢半拍　李貴敏：台灣2018年就有mRNA技術

簡舒培爆市府高層早知道　黃珊珊：收到好心肝想當合約診所的請託

銓敘部司長經PCR採檢確診　即起加強採行3大防疫措施

彰化勇消陳志帆殉職　蘇貞昌下午趕赴殯儀館靈前致意

中共百年黨慶提「解決台灣問題」　陸委會：堅定捍衛國家主權

北市批發市場1.1萬人PCR　濱江市場第一批篩檢結果出爐

民進黨編5700萬因應公投　江啟臣轟：若看清民意就把錢拿去買疫苗

疫情趨緩！712微解封有望？　政院給答案：目前沒有規劃

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

原民妹示範如何讓男生對妳心動 跳求偶舞網友笑瘋：憑實力單身

男子抱56萬進場貨櫃航運股！　一年後曬對帳單「暴賺到937萬」

許維恩請王家梁「剪掉20cm長髮」　曬激美短髮造型..網：是真愛！

四葉草版《熱愛105°C的你》甜到蛀牙！　翻唱《晴天》《大城小愛》聽完直接戀愛了❤

那對夫妻流產2年報喜迎二胎「相擁痛哭」　預產期「太玄了」！Kim：他就是2年前的這天走的...

潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

林昶佐爆萬華疫苗量墊底！長輩跨區打　北市分配最多是這區

批「代工疫苗」慢半拍　李貴敏：台灣2018年就有mRNA技術

簡舒培爆市府高層早知道　黃珊珊：收到好心肝想當合約診所的請託

銓敘部司長經PCR採檢確診　即起加強採行3大防疫措施

彰化勇消陳志帆殉職　蘇貞昌下午趕赴殯儀館靈前致意

中共百年黨慶提「解決台灣問題」　陸委會：堅定捍衛國家主權

北市批發市場1.1萬人PCR　濱江市場第一批篩檢結果出爐

民進黨編5700萬因應公投　江啟臣轟：若看清民意就把錢拿去買疫苗

疫情趨緩！712微解封有望？　政院給答案：目前沒有規劃

陽明交大提十年願景　成立「產學創新研究院」今年8月開始招生

潘孟安好感度攀升超越雙北市長　民進黨立委稱「沒有特別高興」

「保單借款紓困」現場直擊！富邦人壽櫃檯人潮踴躍　預計再延長服務時間

58萬Vtuber畢業原因曝光：長期遭跟蹤、騷擾甚至還有「威脅信」

跌破眼鏡！無畏疫情　台中買賣移轉創15年新高

睡夢中一股暖意！媽摸完「頭髮濕濕」氣炸　抓兇手貓關禁閉反省

傳入境旅客明起全面PCR篩檢　桃機：依指揮中心公布為準

林昶佐爆萬華疫苗量墊底！長輩跨區打　北市分配最多是這區

歐陽娜娜、黃安慶中共百年！　杜汶澤黑底文嗆「終有一天會完」

鮮肉男「肌情炸地瓜球」　她逛夜市羞炸！內行曝地點：超好吃

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

政治熱門新聞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

張韶涵出席中共建黨百年晚會　陸委會回應

白宮證實台灣取得疫苗途徑被斷　民進黨：真夭壽！

陳其邁「兩鬢發白」抬頭紋加深　網友超心疼

侯友宜會選總統？他點出驚人真相

712微解封有望？　政院給答案

永和婦人無慢性病史　打完AZ「第10天猝死」

快訊／慈濟可以買疫苗了！政院宣布慈濟採購專案

白宮證實台灣取得疫苗被斷　府：不會貿然公布供應狀況

快訊／板橋大遠百全員快篩　800人結果出爐！

快訊／三重湯城擴大匡列300人採檢結果出爐！

政院通過有薪產檢假增2日　育嬰留停津貼夫妻一起領

黃國昌訂枋寮芒果力挺屏東　業者寄來一箱竟寫了「3個字」

陳其邁挨罵蠻橫逆轉　名醫揭4點關鍵讚爆：教科書

更多熱門

相關新聞

關島打疫苗免隔離、送500美金吸客！

關島打疫苗免隔離、送500美金吸客！

關島政府30日宣布，7月4日起凡持有入境前72小時之PCR陰性證明，外籍旅客即可入境免隔離，今（1日）關島旅遊局副總裁Gerry Perez 再宣布，前5千名入境關島旅客每人可獲500美元購物金，檢疫費用880美金也可望折半，對旅客、旅行社來說都是一大利多。雄獅旅遊「關島機加酒自由行」30日一早即湧入訂單，今（1日）再更新最新賣況。

高雄男拍照炫耀水庫釣魚　慘遭警開單

高雄男拍照炫耀水庫釣魚　慘遭警開單

濱江市場大規模PCR！黃珊珊：第一批人全陰性

濱江市場大規模PCR！黃珊珊：第一批人全陰性

屏東第二波疫苗接種2日啟動　設32處施打點

屏東第二波疫苗接種2日啟動　設32處施打點

北市衛生局長請長假　議員籲換人

北市衛生局長請長假　議員籲換人

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染考試院銓敘部劉建忻黃榮村

讀者迴響

熱門新聞

彰化33歲消防殉職！陳屍防疫旅館浴缸

「3036年未來人」預告！世界將面臨恐怖大停電

謝承均陪曾莞婷身邊20年！鬆口「兩人真正關係」

新病徵！重症醫曝染疫後「指甲完全脫落」

蜂蜜過期7年發黑能吃嗎？蜂農這樣說

三上悠亞拍6年AV「男優當場放屁」留陰影

民眾捐1千萬給「76行者」　召集人王薇君遭爆私吞

台灣「疫苗被截斷」　他分析：白宮13個字顯示民進黨沒出息

古天樂捐建大陸小學「10年後變廢墟」

小米手環6買一送一今9：30開搶！5大通路曝光

藍心湄防疫在家追劇「被抓包看盜版」！

李婉鈺戀男星7年　爆因「床下劈腿鐵證」分手

即／彰化惡火1消防ohca　同袍跪地全場鼻酸

彰化防疫旅惡火4死20傷

今起擴大開放8類公費對象接種疫苗！

更多

最夯影音

更多
吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」

吳宗憲委屈飆罵：有錢拿出來作秀啊！　再槓安和里里長...「I love you Taiwan.」
王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

王思佳贊同婚前試車「畢竟不好退貨」XD　與尪3個字維繫遠距離..冷戰就用這招

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

朋友不回訊！女大生出動超神快嘴 吐氣狂噴貼圖...網嚇歪：沒當機？

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

恐怖情人開車跟蹤威脅：我有槍！　公司、家門前堵人...男嚇傻直發抖

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面