7月下旬如期舉辦3項國考？考選部「報請指揮中心」：不排除延期

▲醫事人員。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒延長到7月12日，但7月下旬卻有3場醫事人員考試照常舉辦，引發部分考生不滿。對此，考選部27日中午表示，考生需跨縣市考區應考人數不多，相關考試計畫將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意，不過目前距離考試還有一段時間，若疫情臨時有重大變化，不排除延期考試可能性。

考選部於日前發布，強調因疫情已有減緩趨勢，針對訂於7月下旬舉行之三項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，除將延長考試日程外，並增加12項強化防疫作為，該項考試計畫將於近日內報請中央流行疫情指揮中心同意後，正式對外發布。

針對近日外界關心3項考試是否如期舉辦，考選部提及，需考試計畫經指揮中心同意始可辦理，該計畫即將報送中央流行疫情指揮中心，會與指揮中心密切聯繫討論，並依照指揮中心對防疫作為的指導辦理。即使指揮中心同意此3項考試防疫計畫，目前距離考試尚有相當時日，屆時如疫情臨時有重大變化，考試日程不排除再延期考試可能性。

考選部表示，有陸續收到考生反映國考關連職涯發展，希望考試如期舉行，如無證照即無工作、需盡快投入職場負擔家庭經濟、醫院實習期間已熟悉應對更高防疫風險、未取得醫師執照將影響PGY訓練等。國家考試影響人民工作權，是社會運作的重要機制之一，由於考試的籌辦需要時間，所以必須提前準備和預告，並讓考生有所因應，考試各項決策，如無法兼顧每位考生的需求，尚請諒解。

考選部指出，目前離考試時間還有一段距離，且疫情在逐漸趨緩中，如果屆時考試如期舉行，有疑慮或因此無法應考的考生，考選部近期將配合盡快研修各項考試規費退費作業要點，讓考生可以選擇無條件退費。

關於這3項考試，考選部表示，共有4或6個考區，雖然無法在每個縣市增設考區，但考生所填通訊地址絕大多屬於在當地縣市考區應考，或到相鄰縣市考區應考，例如基隆到台北考區，兩者經統計為8成左右，至於其他約2成考生的通訊地址雖有跨縣市情形，但經了解，多有因填寫戶籍地址為通訊地址，但在應考考區就學（應屆畢業生）或就業等情形，整體觀察，考生需跨縣市考區應考人數不多。

考選部提及，3項考試考生總共雖有4.3萬人，但並非同時出現在考場，絕大多數考生只考1天甚至半天就完成，且依考試類科再延長分成9天考試，每天考試再分成4或6個縣市考區，每個縣市考區再依報考人數分設1至5個試區學校考場，能有效降低人流。

最後，考選部強調，該3項考試是否如期或延期舉行，仍有待中央流行疫情指揮中心審核並視疫情發展決定，相關決定訊息將儘快正式對外發布讓各界了解，並逐一通知應考人週知。