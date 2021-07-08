司法、調查人員特考增列208名額　考試院會拍板通過

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）
記者林銘翰／台北報導
考試院會8日通過，今年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員考試，共增列需用名額208名，其中司法人員增列198名、調查人員增列10名。
考試院8日上午召開院會，會中通過110年司法人員、法務部調查局調查人員特考增列需用名額208名。考試院指出，本2項考試原公告需用名額為930名，分別為司法人員800名、調查人員130名。
考試院表示，依據銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列公務人員特種考試司法人員考試需用名額198名，分別為三等考試7名、四等考試170名、五等考試21名。
考試院說明，連同原公告需用名額800名，合計需用名額998名，包含三等考試127名、四等考試694名、五等考試177名。
考試院說，公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試增列三等考試需用名額10名，連同原公告需用名額130名，合計需用名額140名，各類科組別增列需用名額情形，將於考選部全球資訊網另行公告。
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