司法、調查人員特考增列208名額　考試院會拍板通過

日前有民眾購入藥局血氧機測試玩偶竟有血氧反應，對此士林地檢署接獲市調處通報後，立即分案偵辦指揮，並持搜索票對詔陽、澄希、宸洋及貝爾比爾公司等6處搜索，扣得從大陸地區進口未經取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機865個，迄今已售出7000個，初估犯罪所得300萬元。訊問後，認業務員等人涉有違反醫療器材法，各依1萬至10萬不等交保。