醫事國考不延期！考生怒「考試院只回罐頭訊息」：不想去前線賣命

▲醫事人員國考不延期，讓考生氣炸！（示意圖／記者李毓康攝）



記者劉維榛／綜合報導

全台三級警戒實施超過1個月，醫療呈現緊繃狀態。然而考選部考量「整體考試期程安排及具體強化防疫作為」，宣布7月下旬的三項醫事人員考試仍如期舉行，此消息一出，讓考生集體陷入崩潰。一名女網友痛批，「沒有保護力的我們，跨區移動萬一染疫回家傳給家人，誰要負責？」

本站報導，考選部25日表示，原訂在7月下旬舉行的3項醫事人員考試，將朝如期舉行方向規劃，並增加多項強化防疫的具體作為，使試務的辦理符合現階段防疫需求。此外，考試院秘書長劉建忻說，通過醫事人員考試者將可成為防疫第一線的「即戰力」，因此考試院決定向指揮中心報請如期舉辦。

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消息一出，卻讓一名女考生氣炸了，她在《Dcard》痛罵，「考選部是什麼神操作？」由於醫事人員國考只有北中南三個試區，然而本土疫情未歇，「這樣忽視考生健康權益是對的嗎？午餐餐板和健康關懷表可以對抗病毒嗎？沒有保護力的我們，跨區移動萬一染疫回家傳給家人，誰要負責？」

▲考試院表示，通過醫事人員考試者將可上防疫第一線。（示意圖／記者宋良義攝）



原PO表示，能理解醫療界因疫情很缺人，需要新血加入沒錯，不過「很多考生根本不是一線人力」，接著拋出2點質疑：

1.醫師第一階段考試就算考過了，充其量也只是醫院裡的大五實習生 ，硬要跟第二階段的醫生國考一起考，這個考試是大六畢業的即將工作當PGY（post-graduate year training，畢業後一般醫學訓練）的學長姐們考的，意義何在？

2.獸醫師也是前線醫療人力嗎？打疫苗的順位根本沒有獸醫師啊？

如今印度Delta病毒入侵，原PO更是心慌慌，「大部分的國考也都延期了，誰能保證7/12就真的解除三級？希望考試院和衛福部能三思，是否真的要讓考生大型跨區移動及群聚，不要枉顧考生安危，只會回罐頭訊息！」

底下苦主們也大聲疾呼，「身為護理系的我，看到這樣罔顧考生健康的考試，就算我考上了，我也不想去前線賣命」、「疫苗至少打兩劑才有保護力，考生的我們半劑都沒有，怎麼考，不是說量能充足嗎？還會缺人缺到要抓我們去賣命」、「醫療人員負荷大，然後不延期，真的是把醫療人員當國家防衛疫苗的工具欸，這樣群聚後感染風險提高，這樣不是更容易造成醫療潰堤嗎」、「考完試我也不敢回家了」。

▼獸醫哀號，要照顧確診者的寵物！（圖／翻攝Dcard）

