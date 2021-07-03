持續推動台南便利送　黃偉哲：安心就業計畫分三級定額補貼

▲台南市長黃偉哲表示，市府持續推動台南便利送，方便市民坐在家中即可享用台南美食鮮物，不用擔心出外人擠人，安心就業計畫分三級定額補貼。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府3日上午召開防疫及紓困檢討會議，由黃偉哲市長親自主持，黃偉哲市長表示，COVID-19可能流感化，雖然案例數有往下趨勢，大家仍不可掉以輕心，隨時隨地皆應做好防疫工作，市府持續推動台南便利送，方便市民坐在家中即可享用台南美食鮮物，不用擔心出外人擠人。

經發局長陳凱凌表示，溪北選定麻豆為示範市場，再擴大推廣至溪北其他市場，包括西港、善化、佳里等共計70攤商上架，截至7月1日為止，總計配送156筆訂單，金額總計為104544元；而在溪南的部分，目前有10個市場分別為東菜市、鴨母寮、開元、永康、崇德、保安、復興、永樂、金華、文華公有零售市場，共計54個攤商，907筆訂單，總計為660656元。

生鮮超市大賣場除了家樂福之外，6月23 日起也納入全聯，由台南便利送平台連結至家樂福線上購物及PXGo！全聯線上購，目前總計兩大賣場訂單已有1526單、訂單金額為120萬8200元。而商圈配送部分，市府也媒合11個商圈，共857家店家。平台對於店家免上架費免抽成，5月25日-6月13日每單補貼50元運費，而6月14日起則補貼40元，截至7月1日止，總計訂單數為8102單，總金額為445萬6100元。

對於公寓大廈市場物流配送，工務局表示，從6月15日-7月2工務局總計拜訪溪南社區92處、溪北社區31處，藉由介紹蔬菜箱提供社區體驗了解商品特色，促進整個社區的購買意願。

目前台南便利送各類賣場包括市場、賣場生鮮超市及商圈的總訂單數已達10691單，總金額來到642萬9500元， 黃偉哲市長表示，這表示民眾有需求而且接收度高，他指示應繼續推廣台南便利送，在疫情過後，運送的機制跟消費習慣都要調整，形成新的習慣。因為疫情不會一下子就歸零，他舉例新加坡總理已經宣布要跟病毒和平共處，新加坡每天都還有上百個確診病例，就算疫苗施打已經破60％，到八月底要拚80％，可是也沒有辦法終止疫情，還是每天有確診數，只是致死率變比較低。

有關安心就業計畫，勞工局長王鑫基表示，勞工與雇主協議減班休息期間達30日以上，經地方勞工主管機關列冊通報，即可申請。截至目前為止，共有164家公司、3417人提出申請，補助金額總計為3085萬元。

勞工局進一步說明，自7月1日起，安心就業計畫補助依勞工薪資減損程度，分三級定額補貼，每人每月分別補貼3500元、7000元，最高為1萬1000元；最長24個月，詳情請上勞工局網站 https://web.tainan.gov.tw/labor/cp.aspx?n=23878 或撥打勞工紓困服務專線:06-2954293。

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