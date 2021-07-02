台南芒果物美價穩　消保官查核請消費者安心購　

▲台南市法制處消保官積極進行品質及價格標示之宣導與查核，讓消費者安心選購，創造消費者及果農雙贏。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



芒果故鄉的台南，已進入芒果盛產期，但因新冠肺炎疫情影響，實體通路受到一些阻礙買氣疲軟，黃偉哲市長對果農的生計及芒果的銷售品質十分關心，除於1日親自連線東森購物行銷台南優質芒果帶動買氣外，並指示法制處消保官積極進行品質及價格標示之宣導與查核，讓消費者安心選購，創造消費者及果農雙贏。





台南市法制處已在芒果產季初期率同消保官至玉井青果集貨場查核宣導，2日更至南化區農會產銷班及左鎮青果市場等地進行查核宣導，瞭解芒果銷售情形。據果農們表示，今年5月前因台南缺雨，芒果結果雖多，但果實個頭較往年小，惟品質風味仍佳，且價格持平，現在當季正是大啖芒果、享受芒果冰的好時節。

法制處呼籲果農、攤商及店家應確保所售芒果品質的一致性，共同維護台南優質芒果的聲譽，千萬不要採用「簍面裝水水，簍底偷藏鬼」的銷售手法毀了自己的信譽。同時也提醒消費者，疫情期間如以網路訂購簍裝、盒裝芒果時，應表明所需芒果的品質與熟成度，並選擇誠信的網路商家，以免受騙；如係親自選購簍裝芒果應逐一檢視，以免夾雜瑕疵品。

疫情期間，法制處消保官亦將在芒果產季不定期查核瞭解銷售情形，幫消費者把關，守護台南芒果之鄉的美名。民眾購買芒果時若有消費問題，可記明果農或店家的名稱，撥打「1950」消費者服務專線洽詢。

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