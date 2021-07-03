擴大疫苗接種　台南5日起開放70歲以上、8日起開放65歲以上長者施打

▲台南市長黃偉哲指出，莫德納疫苗7月5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中3日公告，全國新增76例本土個案，台南0確診，台南市接獲中央撥配第1批4萬餘劑莫德納疫苗，1-2日已接種11888人，5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗。

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台南市長黃偉哲指出，台南市3日沒有新的確診案例報告，但7月1日下午莫德納疫苗到達之後開始進行施打，一直到7月5日第二批的莫德納疫苗會再到達，雖然我們沒有確診，但3日有一位疑似施打疫苗的不良反應死亡個案，市府感到哀悼，有請區長先前往慰問家屬，並致贈奠儀。

另外，市場防疫，由於環南市場，由於北部的市場一直接連出狀況，所以我們看到了不管是北農第一市場、第二市場，還有環南市場，甚至有可能其他不知道的這個狀況，因為有一些中南部的蔬果或者是禽畜產品會運銷到北部去，所以對於運銷業者以及捆工或是貨運業者，我們都會特別地注意。

另因應北部市場多人確診，黃偉哲市長特別呼籲，若5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀之市民，或與台南市公布之確診個案足跡時間、日期、地點有所重疊，且未保持安全距離，或未戴上口罩，並在該地停留長達15分鐘以上；或6月6日後曾去過屏東縣枋山鄉、6月8日後去過台北市萬華區環南市場、6月11日後去過台南市佳里區法旨宮、最近兩週內去過屏東縣枋寮醫院或新北市三峽區恩主公醫院之市民，請於一天前向台南市衛生所電話預約以前往篩檢站篩檢。

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