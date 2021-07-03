社團老師紓困台南不同調？　陳亭妃致電教長解決問題

▲社團老師紓困台南不同調，立委陳亭妃、市議員陳怡珍接獲陳情，陳亭妃致電教長希望解決老師們的困境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

紓困4.0上路以來，高中職以下學校任教社團老師，可申請鐘點費補助，但台南市議員陳怡珍卻接到許多社團老師陳情，她立即向立委陳亭妃反映，原本補助認定是「任教幾間學校，就可申請幾間學校的鐘點費補助」，但沒想到台南市教育局公告卻呈現不一樣狀況，僅能選擇一校一身分申請，讓社團老師們深感錯愕。

陳亭妃和陳怡珍表示，社團老師原本都被告知，在幾間學校任教幾節課，就能依學校數與節數申請。單一間學校一節以192元計算，能申請到的經費大約2千元，三間學校不過6000元左右，但現在台南市教育局卻公告只認定一間學校，「好像被重重甩了一巴掌一樣，情何以堪？」。

根據社團老師提供的教育局公告，確實寫道「經向國教署再次確認…，即教師於多校有授課或不同身分者，仍只能選一校、一種身分申請，不得再向其他學校申請」。陳亭妃說，由於社團老師的教學性質比較特別，常在不同學校兼任一兩節社團課程，紓困若只能選一間學校申請補助「非常不合理」。她立即聯絡行政院與教育部，教育部長潘文忠回覆，中央的政策並非如此，可能地方有誤解，他請國教署向教育局解釋清楚並更正。

陳怡珍指出，社團老師帶領學生在一般學科之外，多元適性發展，對於培養學生興趣和未來專長非常重要，不能在紓困時刻這樣對待社團老師。陳亭妃表示，身為民意代表，在紓困4.0宣布之後，做了多「補網」的工作，將需要紓困，但行政單位沒有注意到的人，盡可能納入紓困範圍，不讓他們在紓困中被邊緣化。

陳亭妃認為，這次社團老師們的陳情案，經過教育部確認後，若是台南市府教育局對中央政策有誤解，要趕快更改原本的公告，未來也不要再有這種「弄錯中央政策方向」的狀況，否則徒增基層不便，她也希望不論是中央或地方都給予教育工作者最大支持。

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