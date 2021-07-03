相驗查死因！85歲嬤打莫德納16hrs後　家人一早悲見猝逝

▲台南市傳出首例打莫德納（上圖）後死亡（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市3日傳出首例疑施打莫德納疫苗死亡案，85歲王婦老婦人，2日下午施打莫德納疫苗，惟3日上午被家人發現死亡，警方已通報檢察官相驗及由台南市衛生局通報中央CDC，以釐清死因是否與莫德納疫苗不良反應有關。

據了解，85歲王姓婦人2日下午3時許，有注射莫德納疫苗，惟3日上午7時許被家人發現已死亡，其次子已將死者遺體移往市立殯儀館，待檢察官相驗。

山上區長余基吉3日一早接獲消息也趕往案家關心，余基吉區長表示，該名阿嬤平時行動不便，甚少外出，近期身體狀況已不太好，家屬因擔憂阿嬤染疫，帶她接種疫苗，未料3日上午發現阿嬤人已離世，讓家屬相當難過。

余基吉說，家屬相當低調，目前已將遺體移往殯儀館，後續是否進一步調查，有待相關單位與家屬協調溝通，區公所也會全力協助相關處理事宜。

▲85歲嬤2日下午3點多施打，3日一早被家人發現死亡，衛生局已通報中央CDC。（示意圖非當事人，記者林悅翻攝）

台南市開放莫德納疫苗施打對象，7月5日將開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，7月8日開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者。衛生局長許以霖指出，莫德納疫苗1日下午開打，建議疫苗接種後應於現場休息留觀15分鐘，離開後請自我觀察15分鐘，若曾因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應者，請於現場留觀至少30分鐘；使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。完成疫苗接種後，雖可降低罹患COVID-19的機率，但仍有可能感染，民眾還需注重保健與各種防疫措施，以維護身體健康。

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