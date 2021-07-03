台南嬤AZ沒打卻接種莫德納隔天亡　家屬悲慟拒解剖：完整送她一程

▲台南有位85歲的女性，2日下午施打了疫苗，3日上午家屬發現已經不幸過世，台南市長黃偉哲指出，個案已經通報了CDC進一步釐清，本案尊重家屬行政相驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南有位85歲的女性，她在7月2日下午施打了疫苗，7月3日上午家屬發現已經不幸過世，台南市長黃偉哲指出，個案已經通報了CDC，是否與施打疫苗有關有待進一步釐清，本案尊重家屬行政相驗。

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衛生局長許以霖指出，山上區的這位長者是85歲女性，在2日下午3時的時候接種疫苗之後，晚上6時時，有稍微發燒的情形，那在3日上午6時的時候，家人去她的房間看的時候，發現該長者已經往生了，我們請衛生所前往探視，也做行政相驗，這個也通報到中央的CDC，不幸的消息在此也覺得很遺憾。

黃偉哲市長表示，這個案是不是直接因為施打疫苗而引起，還尚等CDC，也就是中央流行疫情指揮中心、還有疾管署專家跟醫師，來做進一步的認定，要做行政相驗，也是要尊重家屬的意願，那基本上該名85歲長者，本來應該是前一波AZ疫苗就會施打到，長者可能有一些原因，一些時程的安排，所以說等到這批莫德納疫苗，但很不幸的還是發生這樣的事情，真的表達市府真切的遺憾，還有哀悼，我們有請區長先行前往致意，並且致贈奠儀。

衛生局長許以霖指出，這批莫德納疫苗施打情況相當踴躍，1日下午至2日為止，有11888人施打，3日預計也是會破萬人，感謝所有市民長者，能夠在炎炎夏日也是假日能夠出來接種疫苗，配合市府的運作，讓全體市民達到一定的免疫力，在此也感謝所有的台南市民。

據了解，轄區分局警方表示，3日上午7時6分許接獲家屬報案稱，85歲老婦在家死亡，據了解，死者的兒子要叫母親起來吃早餐時，發現母親沒有生命跡象，馬上向警方報案，並請山上衛生所所長到場，確認老婦人已死亡，經所長進行行政相驗後，初判是老婦是年老器官衰竭自然死亡，已將遺體交由家屬善後，家屬對死者死因沒有意見，並不希望解剖。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，警方有通報檢方，並表示家屬對於老婦人之死因沒有意見，本案並非刑事案件，所以檢察官不會介入，也不會解剖。





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