羅智強一句「疫苗乞丐」　前外交官：等於公開羞辱台美日

記者黃翊婷／綜合報導

美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，國民黨籍台北市議員羅智強卻直言，台灣超前部署「就是當疫苗乞丐」。對此，前外交官劉仕傑20日深夜在臉書PO文反批，羅智強這句話罵到的不只是總統蔡英文，更包括美國總統拜登以及日本首相菅義偉，「這等於公開羞辱美日兩國對台灣的善意。」

▲美國捐贈250萬劑莫德納疫苗給台灣。（圖／指揮中心提供）

羅智強20日在臉書發文感謝美國捐贈疫苗，接著話鋒一轉，直指蔡英文政府誇口超前部署外購疫苗，向COVAX採購476萬劑疫苗只來了61萬劑，向AZ原廠下訂1000萬劑疫苗只到貨11.7萬劑，向莫德納買505萬劑，至今則到貨共80萬劑，到貨率僅7.7％，「搞了半天大量疫苗都要靠他國捐贈，潮水退了，牛皮吹破，台灣的超前部署，就是當疫苗乞丐！」

對於羅智強這句「疫苗乞丐」，前外交官劉仕傑同日深夜在臉書PO文回應，國民黨難道不知道，說總統蔡英文是疫苗乞丐，罵到的不只是民進黨，還包括美國總統拜登以及日本首相菅義偉，「因為這等於公開羞辱美日兩國對台灣的善意。」

劉仕傑認為，雖然政府的疫苗政策的確需要檢討，但羅智強身為台灣首都的市議員，卻公開羞辱美日兩國政府及國安團隊，也令人匪夷所思，還讓台灣蒙羞，甚至嚴重傷害台灣的國際形象，「國民黨是一個令人匪夷所思的政黨，曾經執政多年，但現在表現卻荒腔走板，尤其是外交上的表現。」

▼劉仕傑臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／護台胖犬劉仕傑）