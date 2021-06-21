打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

▲有醫師指出，接種疫苗前後感染新冠病毒，表現的症狀也會不同。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

在人們過去的普遍認知中，罹患新冠肺炎的患者，會出現咳嗽、發燒以及喪失嗅覺和味覺等症狀，不過小兒急診科醫師吳昌騰指出，感染Delta變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」，另外，在接種疫苗後，發生新冠感染的個案，症狀也會有所不同，其中就要特別注意「打噴嚏」的狀況。

吳昌騰醫師20日在臉書發文表示，新冠肺炎感染的相關症狀中，感染Delta變種病毒對年輕人來說更像是得了重感冒，因此頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是現在英國最常報告的與新冠病毒感染有關的症狀，而發燒仍然很常見，但嗅覺喪失不再出現在前10大症狀中。

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▲根據英國研究報告，接種過疫苗的人比平時更常打噴嚏，就要注意是否為感染新冠肺炎。（示意圖／pexels）

吳昌騰提到，打噴嚏通常不是新冠肺炎的症狀，更有可能是經常感冒或過敏的跡象，「一般來說，我們在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的新冠肺炎症狀，包括嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。不過那些接受過疫苗的人在較短患病的時間內，報告的症狀較少，這說明他們的病情較輕，並且好轉得更快。」

然而，吳昌騰透露，在接種疫苗後還是發生新冠病毒感染的個案中，他們的症狀也會有所不同，其中就要特別注意打噴嚏的情況，根據「MedRxiv」的一篇英國研究的報告指出，「打噴嚏比平時多，可能是新冠肺炎的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人。」

▲吳昌騰建議，接種過疫苗並無故平凡打噴嚏的民眾應主動接受檢測。（示意圖／記者李毓康攝）

吳昌騰說，因爲研究人員注意到，與沒有打過疫苗的人相比，接種過疫苗然後檢測出新冠病毒陽性的人，更有可能將打噴嚏作為症狀報告，「因此如果你接種了疫苗並開始打噴嚏而沒有任何解釋，那麼你應該進行新冠病毒檢測，尤其是當你與感染該疾病風險更高的人一起生活或工作時。」

吳昌騰也呼籲，大家應該要打疫苗，但要記得，沒有一種疫苗是 100% 有效的，打過疫苗，不保證不會染疫，「一定要搭配戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚。」

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