　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

▲▼急診室,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防護衣,隔離衣,醫用氧氣鋼瓶，防疫物資，醫用氣體，列管藥品,血氧，急重症。（圖／記者李毓康攝）

▲有醫師指出，接種疫苗前後感染新冠病毒，表現的症狀也會不同。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

在人們過去的普遍認知中，罹患新冠肺炎的患者，會出現咳嗽、發燒以及喪失嗅覺和味覺等症狀，不過小兒急診科醫師吳昌騰指出，感染Delta變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」，另外，在接種疫苗後，發生新冠感染的個案，症狀也會有所不同，其中就要特別注意「打噴嚏」的狀況。

吳昌騰醫師20日在臉書發文表示，新冠肺炎感染的相關症狀中，感染Delta變種病毒對年輕人來說更像是得了重感冒，因此頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是現在英國最常報告的與新冠病毒感染有關的症狀，而發燒仍然很常見，但嗅覺喪失不再出現在前10大症狀中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲擤鼻涕,打噴嚏,廖苑利,。（圖／pexels）

▲根據英國研究報告，接種過疫苗的人比平時更常打噴嚏，就要注意是否為感染新冠肺炎。（示意圖／pexels）

吳昌騰提到，打噴嚏通常不是新冠肺炎的症狀，更有可能是經常感冒或過敏的跡象，「一般來說，我們在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的新冠肺炎症狀，包括嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。不過那些接受過疫苗的人在較短患病的時間內，報告的症狀較少，這說明他們的病情較輕，並且好轉得更快。」

然而，吳昌騰透露，在接種疫苗後還是發生新冠病毒感染的個案中，他們的症狀也會有所不同，其中就要特別注意打噴嚏的情況，根據「MedRxiv」的一篇英國研究的報告指出，「打噴嚏比平時多，可能是新冠肺炎的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人。」

▲▼急診室,快篩站,篩檢站,護理師,醫護人員,醫療能量,醫院,醫事人員,疫情,防疫,新冠肺炎,武漢肺炎,口罩,防飛沫防護面罩,防護衣,隔離衣。（圖／記者李毓康攝）

▲吳昌騰建議，接種過疫苗並無故平凡打噴嚏的民眾應主動接受檢測。（示意圖／記者李毓康攝）

吳昌騰說，因爲研究人員注意到，與沒有打過疫苗的人相比，接種過疫苗然後檢測出新冠病毒陽性的人，更有可能將打噴嚏作為症狀報告，「因此如果你接種了疫苗並開始打噴嚏而沒有任何解釋，那麼你應該進行新冠病毒檢測，尤其是當你與感染該疾病風險更高的人一起生活或工作時。」

吳昌騰也呼籲，大家應該要打疫苗，但要記得，沒有一種疫苗是 100% 有效的，打過疫苗，不保證不會染疫，「一定要搭配戴好口罩、勤洗手、保持社交距離、不要群聚。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

快訊／北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中「連兩次道謝」：心裡很感動

快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度4級

他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

快訊／水神+雷神齊聚！暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨全台將變天

起床就要面對「包裹地獄」　物流員工眼神死：每天上班都破12小時

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

250萬劑莫德納疫苗起飛影片曝！ 蔡英文IG公開畫面：謝謝美國政府

東港防疫便當塞滿黑鮪魚、海膽　「成本800元起跳」業者用料超大方

確診阿嬤用湯匙撬開病房逃跑！ 醫護「製作填充娃」成功安撫情緒

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

快訊／北農45人確診！指揮中心助設快篩站　農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中「連兩次道謝」：心裡很感動

快訊／國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震　最大震度4級

他拿紓困金衝運彩　「2天賺進5萬」激動喊：要繼續拚嗎

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元　還肉搜家屬討錢

快訊／水神+雷神齊聚！暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨全台將變天

起床就要面對「包裹地獄」　物流員工眼神死：每天上班都破12小時

衝刑案現場撞車！海山分局偵查隊副座掛彩　偵防車全爛3人傷

震撼！今年首度「水庫滿了」自然溢流　進雨2970萬噸最大雙贏家出爐

打噴嚏次數增加也是「染疫症狀」！醫師揭關鍵：這類人要注意

賈永婕捐「146台PAPR呼吸神器」　亞東醫院護理師實穿讚：好涼爽

打完疫苗仍確診！變種病毒傳染力強　日專家憂第5波疫情將來襲

米蘭達已連5場優質先發　卡本特挨2轟苦吞第7敗

「捐快篩劑被酸」吳宗憲暴怒要告了　安和里長：一字都不會改

北農驚爆45人群聚感染！　美女議員分析：北市府犯了「4個錯誤」

父親節快樂！印地安人放溫馨合照　張育成分享感人影片

畫面曝！豐田86跑山「時速破百」逆向超車　撞到180度迴轉卡車內

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

天天包裹地獄　物流員工眼神死

快訊／北農45人確診！農委會回應了

大師預言疫情「這天」過後好轉

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

他拿紓困金衝運彩　2天賺進5萬

確診女遇暖男「送水」！竟是直銷要2793元

嬤打疫苗！醫驚「心臟快不跳了」急勸：打完倒下去不知算誰的

國家級警報響了！花蓮22:50規模4.9地震

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

「滯留鋒」接力狂襲　雨最猛時間曝

士長照機構瞞疫情　47人群聚已3死

250萬劑疫苗抵台　網揭「時間點不單純」

調整疫苗接種順序「沒記錄」　莊人祥回應了

體恤她用養老本支薪！員工自願留職停薪

更多熱門

相關新聞

賈永婕捐146台PAPR　亞東醫院護理師實穿：好涼爽

賈永婕捐146台PAPR　亞東醫院護理師實穿：好涼爽

藝人賈永婕日前購買330台「救命神器」HFNC捐到各地醫院，20日又再捐出醫護需要的PAPR（動力濾淨式呼吸防護具），被讚為國民女神。對此，亞東醫院的3名護理師實穿賈永婕所送的PAPR，直呼非常涼爽，不用整天悶在N95口罩和面罩下了。

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

北農45人群聚感染！美女議員：北市府犯4錯誤

快訊／北農45人確診！農委會回應了

快訊／北農45人確診！農委會回應了

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

美國贈250萬劑疫苗抵台　陳時中連兩次感謝

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫防疫知識吳昌騰

讀者迴響

熱門新聞

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

吳宗憲爆氣槓「安和里里長」怒提告！

天天包裹地獄　物流員工眼神死

即／台南95歲嬤打疫苗後倒趴浴缸斷氣

快訊／北農45人確診！農委會回應了

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

吳亦凡、王思聰遭爆揪「5男尬80女」極樂趴

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

等著打莫德納疫苗？陳其邁：效果與AZ同

大師預言疫情「這天」過後好轉

即／暴雨彈再襲　6縣市徹夜灌大雨

他拿紓困金衝運彩　2天賺進5萬

快訊／群聚感染擴大！北農員工＋派遣工＋承銷人「共45人確診」

宥勝一家睡帳篷「雨中撐傘洗碗」

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面